La tunique qui habillera les Chaux-de-Fonniers la saison prochaine. Image: DR

Un club de foot romand crée un maillot recyclable et il est superbe

Le FC La Chaux-de-Fonds en avait marre de jeter ses maillots à la poubelle tous les deux ou trois ans comme les autres clubs, alors il a réagi. «Ce n'est qu'une question de volonté», dit son président.

Daniele Raffaele est le président du FC La Chaux-de-Fonds, une équipe de football évoluant en quatrième division suisse (1re Ligue Classic). C'est aussi un papa soucieux de l'avenir de ses deux enfants de 9 et 10 ans. «Je me suis dit que si je pouvais faire quelque chose pour eux, pourquoi pas? Car ce sont nos enfants qui subiront les conséquences de notre attitude envers la planète.» Daniele Raffaele n'a pas eu besoin de chercher très longtemps la façon de réduire son impact sur l'environnement.

«Quand un club change de maillot, il finit la plupart du temps à la poubelle. Or rien que pour la première équipe, nous devons commander une quarantaine de tuniques (20 pour les matchs à domicile et 20 autres pour ceux à l'extérieur) tous les deux ou trois ans, lorsque le contrat qui nous lie avec le sponsor maillot arrive à échéance.» Autant de commandes qui pèsent sur le climat, l’industrie textile étant «responsable de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre», selon le club neuchâtelois.

Le président du FC La Chaux-de-Fonds a dès lors décidé d'habiller son équipe de 4e division avec des maillots recyclables dès la saison prochaine. Ainsi, lorsque les chandails, qui seront constitués de polyester recyclé (85%) et d’élasthanne (15%), ne serviront plus, ils seront recomposés en matière première recyclée afin de produire d'autres maillots.

La garde-robe du FCC pour 2023/2024 Image: DR

Dans un premier temps, ce sont uniquement les adultes du club qui porteront cette tunique déjà collector. «Il fallait bien commencer quelque part, sourit Daniele Raffaele. On a donc décidé que la première équipe sera la première à bénéficier de ce changement. C'est aux grands de montrer l'exemple.» Dans un futur proche, le président espère que la dizaine d'équipes (des adultes aux juniors) que compte le FCC portera le même maillot, et que les shorts et chaussettes seront eux aussi recyclables.

Daniele Raffaele espère aussi que son idée inspirera d'autres clubs. Les grandes équipes sont souvent épinglées pour leur tendance à sauter dans le premier avion afin de disputer un match à 200 km de chez elles.

Le FC La Chaux-de-Fonds, lui, ne voyage pas dans les airs pour se rendre à Echallens ou Monthey, ce qui ne l'empêche pas de faire des efforts pour la planète. «Ce n'est qu'une question de volonté», souligne M. Raffaele, expliquant que les maillots recyclés ne coûtent pas plus chers que les autres, dits «classiques». «Ce qui prend du temps et de l'énergie, c'est de trouver les contacts nécessaires à la confection et de monter un dossier. Mais les clubs professionnels ont des gens à disposition pour faire ce travail.»

Pour la création de sa nouvelle garde-robe, le FCC, dont le budget tourne autour des 200 000 francs par année, a collaboré avec un magasin de sport (Tosalli Sport à Colombier) et une marque italienne active dans les produits recyclés (Pielle).

Il a déjà reçu ses nouveaux maillots. Sont-ils confortables? La matière est-elle suffisamment respirante? Le dirigeant assure que oui.

«Quand on voit le produit, on ne dirait pas qu'il est fait en matières recyclables» Daniele Raffaele, président du FCC.

Le magasin de sport «a amené son expertise en matière de respirabilité», souligne Pablo Morales, directeur administratif du club neuchâtelois, dans ArcInfo.

Le FCC devrait être une attraction la saison prochaine en 1re Ligue Classic, lorsqu'il se présentera sur le terrain avec un maillot qui ne ressemble à aucun autre. Son président espère surtout que la nouveauté lui permettra de séduire de nouveaux sponsors. «Nous sommes encore en discussion avec nos partenaires pour la saison prochaine, mais ils devraient nous suivre.» Le FC La Chaux de Fonds a peut-être peu de moyens, mais il a beaucoup d'idées. En cela, c'est un grand club.