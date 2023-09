Alors que la procédure concernant les fusées était en cours, le plus jeune était sorti de ses gonds lors d'un tournoi de foot des talus en décembre 2021. Après le coup de sifflet final, il avait shooté la tête d'un joueur qui gisait à terre . Un coéquipier était intervenu et la victime avait été touchée seulement par un crampon qui avait causé une plaie ouverte et une commotion.

Ces deux demi-frères, âgés aujourd'hui de 29 et 26 ans, sont reconnus coupables d'emploi d'explosifs dans un dessein délictueux. Le plus jeune répondait aussi de tentative de lésions corporelles graves devant la Cour des affaires pénales.

Le Bayern paie Harry Kane grâce à l'argent d'un pays pauvre

Le Bayern n'avait jamais dépensé autant d'argent pour un joueur que pour Harry Kane. S'il a pu se le permettre, c'est grâce au contrat sponsoring qui lie le club au Rwanda.

La Suisse figurait récemment en tête du classement des pays les plus développés du monde. Après un long et tumultueux parcours, le Rwanda, lui, ne pointait qu'au 165e rang. Trois décennies après une guerre civile brutale, ce pays d'Afrique de l'Est est dirigé par un dictateur et critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme.