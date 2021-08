Sport

Football

Même sans salaire, Messi n'aurait pas pu rester au Barça. Voici pourquoi



Image: Keystone

Même gratuitement, Messi n'aurait pas pu rester au Barça. Voici pourquoi

Ce dimanche, Lionel Messi a quitté son club de toujours, en larmes. Et la question a surgi dans l'esprit de tous: mais pourquoi ce multimillionnaire n'accepte-t-il pas de jouer pour un salaire symbolique?

L'émotion était palpable, hier, dans la salle de presse du FC Barcelone. En larmes, Lionel Messi a confirmé son départ de son club de cœur avant d'être longuement applaudi par l'assistance.

«Lorsque j'ai appris la nouvelle, mon sang s'est glacé. J'étais très triste et ce fut difficile»

Mais si un tel amour règne entre le club et le joueur, comment expliquer une telle séparation? La question est revenue tout au long du week-end: pourquoi l'Argentin, à la tête d'une fortune estimée à plus de 600 millions de francs, n'a-t-il pas accepté de jouer gratuitement ou presque?

Tout simplement parce que les règles de la ligue espagnole ne permettent pas un tel accord. Même si le joueur avait souhaité défendre les couleurs du Barça pour un salaire symbolique, son contrat n'aurait pas pu être homologué.

En grande difficulté financière à cause de la pandémie et de la gestion décriée de la direction précédente, le club catalan possède, en effet, une masse salariale qui représente 95% de son chiffre d'affaires (sans Lionel Messi). Problème: si ce taux dépasse les 70%, la Liga n'accepte pas d'enregistrer de nouveaux joueurs. Précisons que l'Argentin, en fin de contrat en juin 2021, est considéré comme une recrue malgré ses deux décennies chez les Blaugranas.

«Notre masse salariale ne nous permet aucune marge. Les règles de régulation de la Liga ne nous donnent aucune flexibilité»

Donc même gratuitement, Messi était trop cher pour le Barça, comme l'explique le journaliste français Philippe Auclair sur Twitter.

Eclaircissement: même si Messi avait proposé de jouer pour 0€, sa licence n'aurait pas été homologuée. Il serait en effet un 'nouveau joueur', son contrat ayant expiré, et le Barça ne peut recruter que si sa masse salariale est max. 70% de son chiffre d'affaires. Elle est de 95% — Philippe Auclair (@PhilippeAuclair) August 8, 2021

Mais le cas Messi n'est peut-être qu'un premier exemple. Durant l'été, le FC Barcelone a enregistré l'arrivée de plusieurs joueurs (Sergio Agüero, Eric Garcia et Memphis Depay) et il n'est pas certain que leurs contrats puissent être homologués, exactement pour les mêmes raisons que pour l'Argentin.