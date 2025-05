Le Paris Saint-Germain d'Ousmane Dembélé (à gauche) va rencontrer le Paris FC de Vincent Marchetti la saison prochaine en Ligue 1. Image: KEYSTONE

Le derby PSG - Paris FC va battre un record du monde

Promu en Ligue 1, le Paris FC va vivre deux matchs très particuliers contre le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Pour une raison précise.

En faisant match nul (1-1) vendredi à Martigues, le Paris FC a validé sa promotion en Ligue 1. Ce retour dans l'élite, 46 ans après, s'accompagnera d'un déménagement du stade Charléty au stade Jean-Bouin.

Fait cocasse: le stade Jean-Bouin est littéralement collé au Parc des Princes, l'arène du Paris Saint-Germain. Une seule rue sépare les deux enceintes. C'est donc peu dire que les joueurs et fans de ces deux équipes n'auront pas beaucoup de trajet à faire pour suivre leurs favoris à l'extérieur lors des deux derbies programmés la saison prochaine.

La preuve Seule la rue Claude Farrère sépare le stade du PSG (à droite) et le futur domicile du Paris FC. image: shutterstock

Cette proximité est-elle aussi marquée dans d'autres villes européennes? Pour le savoir, nous avons fait le calcul. Nous avons retenu une dizaine de derbies parmi les plus chauds du continent et avons recensé, toujours grâce à Google maps, la distance (à pied) qui séparent les deux stades.

Liverpool-Everton : 1000m

C'est la distance la plus courte de notre liste. Il n'y a qu'un kilomètre tout rond entre Anfield Road et Goodison Park, respectivement occupés par Liverpool et Everton, tous deux pensionnaires de Premier League anglaise.

Le trajet à pied L'immense parc Stanley sépare Goodison Park (en haut) d'Anfield, mais ce ne sera bientôt plus le cas: Everton inaugurera cet été un nouveau stade sur les bords de la Mersey. Il sera situé à 3,4 km de son éternel rival.

LS-Stade Lausanne Ouchy: 1200m

Lors de la saison 2023-2024, le Lausanne-Sport et le Stade Lausanne Ouchy se sont affrontés en Super League. L'antre du LS, la Tuilière, ne se trouve qu'à une quinzaine de minutes à pied de la Pontaise, où le SLO (relégué en Challenge League en été 2024) a élu domicile. 1200m exactement séparent les enceintes des deux ex-adversaires.

Dans toutes les autres villes européennes, les stades des rivaux sont bien plus éloignés. La preuve.

Les résidents de la Pontaise (en bas de l'image) mettent très peu de temps pour rejoindre la Tuilière (en haut). Image: google maps

Benfica-Sporting : 2,7 km

Les deux rivaux ont chacun un superbe stade à Lisbonne. Il ne faut que 39 minutes pour passer de l'un à l'autre, de l'Estádio da Luz (à gauche) à l'Estádio José Alvalade XXI. Image: google maps

Seville-Betis : 4 km

Le «Derbi sevillano» est l'un des plus bouillants de la Liga espagnole. Il oppose le résident du stade Ramón Sánchez Pizjuán (Séville, en haut de l'image) à celui du stade Benito Villamarín (Betis). Image: google maps

City-United : 7,1 km

Old Trafford (à gauche) est le domicile de Manchester United, alors que celui de City, l'Etihad Stadium, est situé à l'autre bout de la ville. Une longue rivalité oppose les voisins mancuniens puisqu'ils se sont affrontés pour la première fois le 3 octobre 1891 (victoire 5-1 de United). Image: google maps

Tottenham-Arsenal : 6,6 km

Il existe plusieurs derbies à Londres. On a choisi celui du nord de la ville entre Tottenham (tout en haut de l'image) et Arsenal, deux clubs qui se détestent depuis plus d'un siècle. Image: google maps

Sparta-Slavia : 6,9 km

Il faut traverser la magnifique ville de Prague du nord au sud pour rejoindre l'Eden Arena du Slavia depuis la Generali Arena du Sparta.

Rangers-Celtic : 7 km

Comme à Berlin, les deux principales équipes de la ville sont situées de part et d'autre du centre. Ibrox (Rangers) se trouve à l'ouest, Celtic Park (Celtic) à l'est. Image: google maps

Torino-Juve : 8 km

Dans le Piémont, on passe du nord au sud: le Juventus stadium est en haut de l'image, tandis que le Stadio Olimpico, occupé par le Torino, est en bas, tout près du Pala Alpitour, où se tiennent les Masters de tennis.

Real-Atlético : 9,5 km

Le stade Santiago-Bernabéu (Real Madrid) est placé au nord de la capitale espagnole tandis que celui de son adversaire, le Cívitas Metropolitano, est situé bien plus à l'est. Image: google maps

Austria-Rapid : 11,3 km

Nous voici en Autriche, pour le derby viennois: à gauche, l'Allianz-Stadion du Rapid et à droite, au sud de la capitale autrichienne, la Generali Arena de l'Austria. Image: google maps

Galatasaray-Fenerbahçe : 16,8 km

Le derby stambouliote entre «Gala» et «Fener» est l'un des plus chauds du continent. Il oppose un club de la rive européenne (Galatasaray, dont le stade est en haut de l'image) à un autre situé sur la rive asiatique. Il faut donc prendre le bateau pour se rendre d'une enceinte à l'autre. Image: google maps

Hertha-Union : 25,1 km

Il faut compter presque 6h de marche pour aller de l'Olympiastadion (à gauche), où reçoit le Hertha Berlin, au Stadion An der Alten Försterei, l'antre de l'Union Berlin.

Contribution: Yoann Graber

Cet article est adapté d'une première version publiée le 24 novembre 2023 sur notre site.