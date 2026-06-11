La France à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2026.
La France évoluera dans le groupe I de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle la France participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Brice Samba; 32 ans; Rennes
- Mike Maignan; 30 ans; Milan
- Robin Risser; 21 ans; Lens
Défenseurs
- Malo Gusto; 23 ans; Chelsea
- Lucas Digne; 32 ans; Aston Villa
- Dayot Upamecano; 27 ans; Bayern Munich
- Jules Koundé; 27 ans; Barcelona
- Ibrahima Konaté; 27 ans; Liverpool
- William Saliba; 25 ans; Arsenal
- Théo Hernandez; 28 ans; Al-Hilal
- Lucas Hernandez; 30 ans; Paris Saint-Germain
- Maxence Lacroix; 26 ans; Crystal Palace
Milieux de terrain
- Manu Koné; 25 ans; Roma
- Aurélien Tchouaméni; 26 ans; Real Madrid
- N'Golo Kanté; 35 ans; Fenerbahçe
- Adrien Rabiot; 31 ans; Milan
- Warren Zaïre-Emery; 20 ans; Paris Saint-Germain
- Rayan Cherki; 22 ans; Manchester City
- Maghnes Akliouche; 24 ans; Monaco
Attaquants
- Ousmane Dembélé; 29 ans; Paris Saint-Germain
- Marcus Thuram; 28 ans; Inter Milan
- Kylian Mbappé (C); 27 ans; Real Madrid
- Michael Olise; 24 ans; Bayern Munich
- Bradley Barcola; 23 ans; Paris Saint-Germain
- Désiré Doué; 21 ans; Paris Saint-Germain
- Jean-Philippe Mateta; 28 ans; Crystal Palace
Calendrier
Voici quand jouera la France durant la Coupe du monde:
Classement
La France affrontera le Sénégal, l'Irak et la Norvège lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe I:
(leo/adapt. btr)
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