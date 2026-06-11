L'équipe de France, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: keystone

La France à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2026.

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La France évoluera dans le groupe I de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la France participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Brice Samba; 32 ans; Rennes

Mike Maignan; 30 ans; Milan

Robin Risser; 21 ans; Lens Défenseurs Malo Gusto; 23 ans; Chelsea

Lucas Digne; 32 ans; Aston Villa

Dayot Upamecano; 27 ans; Bayern Munich

Jules Koundé; 27 ans; Barcelona

Ibrahima Konaté; 27 ans; Liverpool

William Saliba; 25 ans; Arsenal

Théo Hernandez; 28 ans; Al-Hilal

Lucas Hernandez; 30 ans; Paris Saint-Germain

Maxence Lacroix; 26 ans; Crystal Palace Milieux de terrain Manu Koné; 25 ans; Roma

Aurélien Tchouaméni; 26 ans; Real Madrid

N'Golo Kanté; 35 ans; Fenerbahçe

Adrien Rabiot; 31 ans; Milan

Warren Zaïre-Emery; 20 ans; Paris Saint-Germain

Rayan Cherki; 22 ans; Manchester City

Maghnes Akliouche; 24 ans; Monaco Attaquants Ousmane Dembélé; 29 ans; Paris Saint-Germain

Marcus Thuram; 28 ans; Inter Milan

Kylian Mbappé (C); 27 ans; Real Madrid

Michael Olise; 24 ans; Bayern Munich

Bradley Barcola; 23 ans; Paris Saint-Germain

Désiré Doué; 21 ans; Paris Saint-Germain

Jean-Philippe Mateta; 28 ans; Crystal Palace

Calendrier

Voici quand jouera la France durant la Coupe du monde:

Classement

La France affrontera le Sénégal, l'Irak et la Norvège lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe I:

(leo/adapt. btr)