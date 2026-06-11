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La France à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

Players on the French national team pose for a photo ahead of a World Cup 2026 group D qualifying soccer match between France and Ukraine in Paris, Thursday, Nov. 13, 2025. (AP Photo/Christophe Ena) F ...
L'équipe de France, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

La France à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:1611.06.2026, 10:16

La France évoluera dans le groupe I de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la France participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Brice Samba; 32 ans; Rennes
  • Mike Maignan; 30 ans; Milan
  • Robin Risser; 21 ans; Lens

Défenseurs

  • Malo Gusto; 23 ans; Chelsea
  • Lucas Digne; 32 ans; Aston Villa
  • Dayot Upamecano; 27 ans; Bayern Munich
  • Jules Koundé; 27 ans; Barcelona
  • Ibrahima Konaté; 27 ans; Liverpool
  • William Saliba; 25 ans; Arsenal
  • Théo Hernandez; 28 ans; Al-Hilal
  • Lucas Hernandez; 30 ans; Paris Saint-Germain
  • Maxence Lacroix; 26 ans; Crystal Palace

Milieux de terrain

  • Manu Koné; 25 ans; Roma
  • Aurélien Tchouaméni; 26 ans; Real Madrid
  • N'Golo Kanté; 35 ans; Fenerbahçe
  • Adrien Rabiot; 31 ans; Milan
  • Warren Zaïre-Emery; 20 ans; Paris Saint-Germain
  • Rayan Cherki; 22 ans; Manchester City
  • Maghnes Akliouche; 24 ans; Monaco

Attaquants

  • Ousmane Dembélé; 29 ans; Paris Saint-Germain
  • Marcus Thuram; 28 ans; Inter Milan
  • Kylian Mbappé (C); 27 ans; Real Madrid
  • Michael Olise; 24 ans; Bayern Munich
  • Bradley Barcola; 23 ans; Paris Saint-Germain
  • Désiré Doué; 21 ans; Paris Saint-Germain
  • Jean-Philippe Mateta; 28 ans; Crystal Palace

Calendrier

Voici quand jouera la France durant la Coupe du monde:

Classement

La France affrontera le Sénégal, l'Irak et la Norvège lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe I:

(leo/adapt. btr)

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