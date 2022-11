Pourquoi le Qatar confisque les chapeaux des supporters gallois

«En 2006, la Suisse avait trop fêté contre la Corée du Sud»

Pierluigi Tami, le directeur de l'équipe nationale, explique combien la Nati a changé ces 16 dernières années et pourquoi la sélection suisse, qui entamera la compétition ce jeudi contre le Cameroun, est celle possédant la plus grande expérience du haut niveau.

En tant qu'assistant de Köbi Kuhn et entraîneur de longue date chez les jeunes internationaux et en Super League, Pierluigi Tami fait partie des plus fins connaisseurs du football suisse. Depuis 2019, le Tessinois de 61 ans accompagne l'équipe nationale dans ses moindres faits et gestes en tant que directeur. Il estime désormais que l'équipe est prête à vivre une expérience historique.