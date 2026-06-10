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Mondial: la chorégraphie des supporters norvégiens fait le buzz

Vidéo: instagram

On tient déjà la meilleure chorégraphie de la Coupe du monde

Les supporters de l’équipe de Norvège ont dévoilé une animation des plus originales en tribunes, appelée à faire parler d’elle au Mondial.
10.06.2026, 09:2810.06.2026, 09:28

De retour à la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998, la Norvège apportera une ambiance viking aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Et on ne dit pas ça parce que la fédération norvégienne a publié il y a quelques jours une photo officielle de l’équipe dans la pure tradition nordique, avec Haaland, Ødegaard, Sörloth et consorts en tenues de guerriers vikings, des drakkars en arrière-plan sur un fjord.

La voici ⬇️

Image
image: Facebook

Les supporters ont eux aussi adopté cette attitude viking, comme nous avons pu le constater lors du match de préparation contre la Suède. En tribunes, ils ont amélioré le célèbre clapping nordique popularisé par les Islandais à l’Euro 2016, en y ajoutant une chorégraphie inspirée des mouvements de rameurs, pour un rendu spectaculaire lorsque tout est réalisé en parfaite synchronisation.

Vidéo: instagram

Après donc le clapping islandais ou encore le fameux «Will Grigg’s on fire» des supporters nord-irlandais, les fans norvégiens devraient logiquement se distinguer à leur tour sous les yeux du monde entier.

On pourrait d’ailleurs longtemps parler d’eux durant la compétition, leur équipe, qui n’a jamais brillé dans une grande compétition, étant cette fois portée par le serial buteur Erling Haaland et le meneur d’Arsenal Martin Ødegaard. Elle s’avance en solide outsider pour ce Mondial et constitue dans le groupe I une sérieuse menace pour la France, le Sénégal et l'Irak. Elle entend bien sortir de la poule, après avoir survolé les qualifications (meilleure attaque de la zone Europe avec 37 buts).

(roc avec afp)

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