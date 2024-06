image: Keystone

Et si une femme devenait coach d’un club de Super League?

Depuis le départ de Peter Zeidler, le FC Saint-Gall se cherche un nouveau coach. Une femme bien connue du club pourrait être la remplaçante idéale.

Les supporters saint-gallois vont devoir s'y habituer. Après six ans de bons et loyaux services, Peter Zeidler - pourtant sous contrat jusqu'en 2027 avec le club de Suisse orientale - s'est engagé pour deux saisons à Bochum. Celui qui est passé par Sochaux et le FC Sion sera donc pour la toute première fois entraîneur principal en Bundesliga, après avoir été assistant à Hoffenheim.

Désormais, le FC Saint-Gall s'active pour trouver le successeur de Zeidler, sans toutefois tomber dans la précipation. Le club sait où il veut aller. Il recherche un profil similaire à celui de l'Allemand. Quelqu'un capable de proposer un football attractif et offensif. Une personne en mesure de faire progresser les joueurs, également prête à donner de la confiance aux jeunes.

Bien malin celui qui devinera le nom du futur coach des Brodeurs. Pour viser juste, il convient de rechercher le candidat idéal parmi ceux qui entourent ou ont côtoyé le directeur sportif Roger Stilz.

Pêle-mêle, nous viennent à l'esprit Timo Schultz, Raphael Wicky, Gerhard Struber, Thomas Letsch ou encore Marc Schneider.

Mais il y aussi une femme: Marisa Wunderlin, entraîneuse du FC Saint-Gall féminin depuis le 1er juillet 2021. Après presque trois ans à ce poste, elle est aujourd'hui en droit de monter en grade, de passer à l'échelon supérieur. Ce serait mérité au regard de ses résultats, et sachant qu'elle connaît parfaitement Saint-Gall et son identité.

Cette femme est l'un des grands noms du football féminin en Suisse, dans un club qui a été pionnier dans de nombreux domaines par le passé.

L'engager serait un nouvel événement marquant pour le club - elle deviendrait alors la première femme de l'histoire à entraîner en Super League.

Marisa Wunderlin à la tête des Brodeurs, outre-Sarine, l'idée ne déplait pas aux fans de foot. Notre collègue Ralf Streule, journaliste au St. Galler Tagblatt, a récemment réalisé un sondage auprès des lecteurs des titres alémaniques de CH Media, groupe auquel watson appartient.

Il a proposé les noms mentionnés plus haut, et surprise, après 1634 votes, Marisa Wunderlin a été plébiscitée à 40% pour succéder à Peter Zeidler. Viennent ensuite l'ancien coach d'YB Raphael Wicky (17%) et l'actuel entraîneur de Vaduz, Marc Schneider (10%). 23% des sondés estiment qu'un coach ne figurant pas dans la liste énumérée serait davantage approprié.

Et vous, que pensez-vous d'une femme à la tête du FC Saint-Gall?

Quoi qu'il advienne, Marisa Wunderlin remplit à merveille certains critères énoncés par le club. Dans une interview accordée à la RTS l'an passé, elle confiait se concentrer sur le développement de ses joueuses, expliquant qu'il existait à Saint-Gall des liens entre les projets masculin et féminin.

«Notre objectif premier est le développement des joueuses. Si elles progressent, alors l'équipe évolue aussi. St-Gall est un club basé sur les gens de la région, ce qui le rend stable et sympathique, je trouve. Ces dernières années, le développement a été énorme ici. Beaucoup de personnes ont investi du coeur et du temps. Tout le monde travaille ensemble. Il y a une vraie politique commune pour les hommes et les femmes» Marisa Wunderlin

L'ancienne assistante du sélectionneur de la Nati féminine a réussi à faire de Saint-Gall une équipe respectée en Women's Super League, derrière les grosses écuries que sont Servette et Zurich. Son travail reste dans l'ombre, ce qui changerait indéniablement si Roger Stilz venait à la nommer. Les Brodeurs bénéficieraient alors d'un véritable coup de projecteur. Une telle décision reste en effet rare dans le football masculin: Saint-Gall serait ainsi davantage surveillé chaque week-end.