La joie des Servettiens après la parade décisive de Joël Mall aux tirs au but. image: Keystone

Servette s'impose aux tirs au but et met fin à une disette de 23 ans

Dans un Wankdorf festif, où les supporters genevois ont donné de la voix, le Servette FC a remporté dimanche la Coupe de Suisse, après 23 ans de disette. Les Grenats ont battu Lugano aux tirs au but, 9 à 8, à l'issue d'une séance irrespirable lors de laquelle les onze joueurs ont frappé. Le score était de 0-0 à la fin du temps réglementaire.

Plus de «Sport»

Nous nous attendions à une finale de Coupe de Suisse, entre Genevois et Luganais, relativement serrée, étant donné la proximité des deux équipes cette saison en Super League. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'a pas raté.

Servette a pris ce match par le bon bout. Les Grenats, propres techniquement, ont tenu le ballon en première mi-temps. Ils ont eu la maîtrise du jeu, ont donné du rythme à cette partie, sans toutefois se créer d’énormes occasions.

Une première situation est venue sur corner, lorsque le gardien tessinois, Amir Saipi, est passé à travers. Renato Steffen, bien placé au deuxième poteau, dégageait alors en urgence de la tête (15e). Alexis Antunes, sur un ballon récupéré, aurait plus tard pu faire la différence, mais a manqué de réalisme à l’approche du but (29e).

Jérémy Guillemenot, lui aussi, s'est procuré une belle opportunité, mais celle-ci n’a rien donné, à cause notamment d’un vilain tirage de maillot à l'entrée de la surface, non sanctionné par l’arbitre (33e). Contre le cours du jeu, Renato Steffen d’une frappe lourde n’était pas loin d’ouvrir la marque à la 43e minute.

Servette a dominé le premier acte, et Lugano, dépassé, s’est davantage illustré en enchaînant les fautes.

Le Servette FC est revenu avec les mêmes intentions en deuxième période. Si Lugano a davantage mis le nez dehors à l’heure de jeu, Dereck Kutesa, virevoltant, a calmé les ardeurs tessinoises. Il s’est retrouvé seul sur le côté gauche de la surface, bien décalé par Antunes, mais sa frappe n’a pas trompé la vigilance d’Amir Saipi (64e).

Cependant, plus les minutes défilaient, plus le FC Lugano s’installait dans le camp genevois, offrant ainsi des possibilités de ruptures aux Grenats. La partie était alors nettement plus enflammée, chaque équipe voulant faire la décision. Lugano était toutefois plus proche de marquer à cet instant du match, les coéquipiers de Steffen semblant beaucoup plus frais physiquement. On craignant sur le banc servettien un scénario à la Real-Dortmund.

Joël Mal, le héros

L'intensité est quelque peu retombée en prolongations, en raison de la fatigue physique rencontrée par les deux équipes. D'ailleurs, l'action la plus marquante n'était autre que la sortie du portier genevois Jérémy Frick, remplacé dans les dernières minutes par Joël Mall, spécialiste des tirs au but. Un choix risqué mais décisif signé René Weiler, puisque Mall s'est d'abord illustré sur une ultime frappe luganaise, avant de briller au cours d'une séance insoutenable, lors de laquelle tous les joueurs ont frappé. Servette a eu le dernier mot, 9 à 8, après que Joël Mall a détourné la... 24e frappe de ces tirs au but.



Lors de cette séance qui restera dans l’histoire, Mall aura paré trois des douze frappes adverses pour s’avancer comme le héros de cette finale. Il s’est, notamment, interposé sur les tirs de Renato Steffen et d’Albian Hajdari qui auraient donné cette Coupe de Suisse au FC Lugano s’ils avaient été transformés. Lugano a raté lors de cette séance trois balles de match, la première revenant au capitaine Jonathan Sabbatini qui n’a pas cadré. Servette décroche un 8e succès en Coupe de Suisse, le premier depuis 2001.

(roc/ats)