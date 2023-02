Cremonese est dernier de Serie A et a le pire bilan dans les cinq grands championnats européens. Son mécène est l'industriel Giovanni Arvedi. image: keystone/shutterstock

Le pire club de foot d'Europe a aussi très sale image hors du terrain

Sportivement, Cremonese, dernier de Serie A, fait peur. Mais son bilan écologique est encore plus catastrophique, la faute au business de son mécène.

Zéro victoire, 8 nuls et 13 défaites. Autrement dit, 8 misérables points en 21 matchs. La saison du néo-promu en Serie A, Cremonese, vire au cauchemar.

Logiquement, il occupe la dernière place du championnat d'Italie. Et pas sûr qu'il puisse commencer à remonter la pente dès sa prochaine rencontre dimanche (20h45), puisqu'il se déplace sur la pelouse du leader, Naples. Encore moins glorieux: l'équipe lombarde est la pire des cinq grandes ligues européennes (Angleterre, Allemagne, Espagne, France et donc Italie). Tous les derniers de classe dans ces autres pays ont au moins gagné un match et comptent plus de points.

Et malheureusement pour lui, Cremonese ne peut même pas améliorer son image grâce à sa sympathie, comme ça a été le cas de nombreux «petits poucets» dans l'histoire du foot. La faute aux activités extra-sportives de son propriétaire et mécène, comme l'explique So foot dans son magazine de septembre 2022.

Des cancers , du pain et des jeux

Il s'appelle Giovanni Arvedi, a 85 ans et est à la tête d'un empire sidérurgique qui porte son nom et est le plus grand groupe de la branche en Italie. Jusque là, rien d'extraordinaire. Mais le problème, c'est que les aciéries de l'octogénaire polluent. Et même énormément. Une étude de 2019 réalisée par le docteur Paolo Ricci, directeur de l’agence locale de protection de la santé, montre que les trois sites d'Arvedi à Crémone – cité de 72 000 âmes au bord du Pô – émettent 6,4 millions de mètres cubes de fumée par heure. Soit un record régional. Et on l'imagine bien, ce n'est pas sans conséquences pour l'environnement et la santé des habitants.

Un rapport de 2021 de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) décerne à Crémone le triste titre de ville avec la pire qualité d'air (selon le nombre de particules fines) en Italie. A l'échelle européenne, seule Nowy Sacz, en Pologne, fait moins bien. Les chiffres de l'étude du docteur Ricci sont, eux aussi, alarmants: les hospitalisations pour des problèmes respiratoires sont 14% plus nombreuses à Crémone que dans le reste de la région. La ville compte aussi 7% de cancer du poumon en plus et davantage de leucémies (23% en plus) et de naissances prématurées (26% en plus).

De quoi inquiéter fortement, notamment dans les rangs des activistes écologistes. Ezio Corradi en fait partie. Ce Crémonais a déjà réussi à faire fermer dans sa ville la raffinerie Tamoil en 2011. Mais il explique dans So foot que le boss du club de foot local et son business sont intouchables.

«Ce que fait Arvedi ici ne diffère pas vraiment de la recette miracle des dirigeants romains d’il y a 2000 ans: il achète la paix sociale avec du pain et des jeux» Ezio Corradi, militant écologiste à Crémone, dans So foot

Un mécène omniprésent

Oui, à Crémone, le vieil entrepreneur – natif de la ville – a su se faire apprécier et se rendre quasiment indispensable. En 2007, il rachète Cremonese au bord de la faillite, qui croupit dans les ligues inférieures, et lui redonne petit à petit ses lettres de noblesse à coups de millions. Jusqu'à ce retour en Serie A en mai 2022, 26 ans après le dernier passage du club dans l'élite. Rien d'anodin dans un pays où la population vit le football comme une véritable religion.

Et puis, Arvedi finance aussi le musée du Violon (Crémone est la ville natale du célèbre luthier Antonio Stradivari), la restauration d'une église, un nouveau campus universitaire ou encore des équipes juniors de cyclisme et d'athlétisme.

Le Soleurois Charles Pickel (à gauche), ex-Xamax, porte désormais le maillot de Cremonese. Image: keystone

Là où ses détracteurs voient des «compensations environnementales», autrement dit une manière de se racheter une image et peut-être aussi une conscience, d'autres applaudissent des preuves d'amour pour sa ville natale. L'adjoint aux sports de la ville de Crémone, Luca Zanacchi, fait partie des seconds. Et il ne voit aucun souci dans les activités économiques de Giovanni Arvedi:

«Mais bon sang, l’aciérie de Crémone a reçu toutes les validations environnementales! Crémone est située dans une cuve. Avec les vents, elle reçoit la pollution du Nord (de l'Italie)» Luca Zanacchi, adjoint aux sports de Crémone, dans So foot

La situation géographique de Crémone (point rouge) image: google map

Un argumentaire que reprend l'industriel et mécène du Cremonese, qui s'est, par ailleurs, bien armé au niveau communication: il est propriétaire du quotidien local de référence, de trois sites web d'information et d'une chaîne TV.

Une chose, en tout cas, est sûre: la mauvaise qualité de l'air à Crémone n'a pas gêné les équipes visiteuses, qui sont souvent reparties de la cité lombarde avec les trois points.