La Suisse a fait le job

Deuxième victoire pour la Nati dans la course au Mondial 2022, un minuscule 1-0 contre la Lituanie.

La Suisse a cueilli une victoire à la fois attendue et impérative devant la Lituanie, mais il s'en est fallu d'un rien (1-0). Plus exactement d'un but inscrit par Xherdan Shaqiri après 85 secondes de jeu.

La Suisse mène 1-0 face à la Lituanie grâce à ce but de Xherdan Shaqiri dès la 2e minute de jeu ! #LFC #WC2022 pic.twitter.com/daGqgRZ8W5 — Liverpool 🇫🇷 (@RedsFrance) March 28, 2021

Trois jours après un succès 3-1 à Sofia, cette victoire permet à la Suisse de rester sur la même orbite que l'Italie (vainqueur 2-0 en Bulgarie) dans le tour préliminaire de la Coupe du monde 2022. Les deux équipes se départageront très certainement lors des confrontations directes du 5 septembre et du 12 novembre.

🌍 Ils mènent 0-1 à la mi-temps...



L’Italie n’a plus perdu face à la Bulgarie TCC depuis le 20 Avril 1968. De plus, La Nazionale n’a plus connu la défaite TCC depuis 23 matchs.



Le bilan :

➡️ 18 victoires

➡️ 5 nuls

➡️ 16 cleans sheet

➡️ 60 buts marqués

➡️ 7 buts encaissés pic.twitter.com/YmQuIwIJ1o — Squadra United (@SquadraUnited) March 28, 2021

A Saint-Gall, la match a d'abord été retardé de plus d'un quart d'heure en raison d'un but trop haut d’une dizaine de centimètres, comme les officiels ont pu le constater en le mesurant. Ce but a été changé à la dernière minute dans un petit vent de panique.

Puis le chaos s'est poursuivi. Plus exactement, le K.O. d'entrée, nouvelle spécialité de l'équipe de Suisse. Après avoir marqué trois buts en treize minutes à Sofia, la Nati a frappé après seulement 85 secondes à St-Gall. Sur un mauvais renvoi adverse, Breel Embolo a trouvé Xherdan Shaqiri qui, légèrement excentré, a marqué en pivot.

Malgré cette réussite soudaine contre un adversaire qui était venu pour tenir le plus... longtemps possible le 0-0, les Suisses ne sont pas parvenus à enchaîner. Comme s'ils avaient oublié la nécessité de s'imposer le plus largement possible face à l'équipe la plus faible du groupe en cas d'égalité de points en novembre prochain avec l'Italie.

A l'image de Shaqiri, de Haris Seferovic et de Granit Xhaka, les Suisses n'ont pas forcé la dose. Ils sont même restés constamment sous la menace d'une égalisation lituanienne, sur un malentendu ou un coup du sort. Vladimir Petkovic n'a pas dû apprécier la «plaisanterie». Le sélectionneur endosse toutefois une certaine part de responsabilité dans la mesure où son choix de titulariser Silvan Widmer et Ruben Vargas sur les côtés ne fut pas vraiment couronné de succès.

-Groupe de la Nazionale-



Malgré la victoire de la suisse grace a la difference de but l'Italie est 1ere de son groupe devant la Nati#WcqNazionale pic.twitter.com/JTFXYbCrxb — Alvaro-Morata9 🇮🇹✞ (Pessichigo) (@DouglasC_11) March 28, 2021

A la 66e minute, le «Mister» lançait Edimilson Fernandes, Denis Zakaria et Mario Gavranovic pour insuffler un nouvel allant à un ensemble qui commençait justement à l'irriter de plus en plus. Ce coaching n'a pas apporté les effets espérés, même si Zuber devait trouver le poteau et si Seferovic, dans les dernières secondes, voyait sa tête stoppée presque miraculeusement par le gardien balte.