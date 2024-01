Gianluigi Buffon suggère un changement dans le règlement, lié à l'évolution physique des footballeurs. image: keystone/shutterstock

Buffon veut révolutionner le foot en changeant une règle

L'ex-gardien star de l'Italie et de la Juventus a proposé ce week-end un changement dans le règlement, qui permettrait davantage de buts. Le Transalpin relance ainsi un vieux débat.

Gianluigi Buffon était un gardien exceptionnel. C'est peut-être parce qu'il avait trop de facilité à arrêter les ballons adverses que le champion du monde 2006 a suggéré ce changement dans le règlement, ce week-end dans une interview à Tuttosport. La modification en question? Agrandir les dimensions des buts.

De quoi rendre la tâche davantage ardue pour les portiers. Ce n'est pas que l'Italien de 45 ans et 192 cm – qui a pris sa retraite l'été dernier – ait envie de voir souffrir ses anciens confrères. Non, sa proposition émane du constat que les gens – y compris les gardiens, donc – sont de plus en plus grands.

Sur ce tir (gagnant) de Casemiro en finale de la Champions League 2017, Buffon aurait préféré, cette fois, que le but soit plus petit. Image: keystone

«On parle d'élargir les buts et je pense qu'on pourrait commencer à y réfléchir. Les dimensions sont les mêmes depuis 1875 et peut-être qu'elles étaient trop grandes à l'époque, mais aujourd'hui, en regardant certains gardiens de but, cela fait réfléchir», interpelle Gianluigi Buffon. La légende de la Juventus voit une situation spécifique où la trop grande taille des gardiens par rapport aux cages – ou les dimensions trop petites de celles-ci par rapport aux gardiens, c'est selon – pose problème:

«On peut voir l'effet de la taille du gardien sur les tirs à longue distance: il y a trente ans, sur cinquante tirs, on marquait 10 buts. Aujourd'hui, c'est beaucoup si on en marque 3. De loin, il est beaucoup plus difficile de marquer face à un gardien mesurant deux mètres»

Bon sens et vieux débat

Les dimensions actuelles d'un but de football sont les suivantes: 7,32 m de large pour 2,44 m de haut. Comme le mentionne Buffon, elles ont effectivement été fixées à la fin du 19e siècle, quand le foot s'est institutionnalisé au Royaume-Uni, et n'ont pas changé depuis. Ces choix sont issus du bon sens: «des dimensions plutôt idéales pour permettre aux attaquants de marquer sans pour autant transformer le gardien de but en simple figurant», rappelle TF1.

Si rien n'a bougé, la taille des goals et son agrandissement ont pourtant souvent été évoqués. En 1996 par exemple, Sepp Blatter, alors secrétaire général de la Fifa, parlait dans le média allemand Stern de l'idée d'«élargir la cage du diamètre de deux ballons et de la rehausser du diamètre d'un ballon (réd: le diamètre est d'environ 22 cm)». L'instance mondiale se basait déjà sur l'accroissement de la taille moyenne en Occident.

En 2020, une étude conjointe menée par trois universités anglaise, australienne et américaine récoltait de nombreuses données pour prouver l'allongement du corps humain ces dernières décennies, avec une idée derrière la tête: pousser pour un agrandissement des buts.

«Le football moderne est une industrie mondiale qui génère des milliards de francs de revenus, et pourtant elle utilise encore des lois sur la taille des buts élaborées au milieu du 19e siècle» Professeur Adrian Bell (Université de Reading) à la BBC

Lui aussi aimerait des cages plus grandes👇

il y a aussi cette question: pourquoi ne pas avoir simplifié dès le départ les mesures en 7,00 m et 2,50 m (plutôt que 7,32 et 2,44)? L'explication est totalement british: le système métrique n'était pas appliqué outre-Manche, il s'agit en fait de mesures en yards et feets. Et avec ces unités, on obtient des chiffres pleins (8 yards de large et 8 feets de haut).

Gianluigi Buffon n'étant «que» membre du staff de la sélection italienne, il n'a pas le pouvoir de changer les dimensions des cages. Celui-ci est octroyé aux membres de l'International Football Association Board (IFAB), l'instance garante des règlements. Reste à savoir s'ils entendront, depuis leur siège à Zurich, les suggestions de la star.