Alain Geiger en conférence de presse avant Servette - Sion.

Alain Geiger totalement lâché avant Servette - Sion

L'excitation est particulièrement grande avant le derby du Rhône de samedi soir (20h30). Inspiré par cet emballement, l'entraîneur Alain Geiger a distribué des piques et des cerises en conférence de presse.

Ce n'est pas un derby du Rhône comme les autres, et pour trois raisons. 1) Les 35 ans de la Section Grenat, qui seront fêtés par un virage archicomble (près de 12 000 billets vendus) et un grand tifo. 2) La deuxième place que Servette a tout en main pour décrocher. 3) La dernière place que Sion semble tout faire pour mériter.

C'est dans cette attente excitée que, selon le rituel, les entraîneurs ont donné une conférence de presse. Pour David Bettoni et le FC Sion, c'est ici: 👇

A Servette, Alain Geiger s'est présenté en grande forme, taquin et rieur comme rarement.

Geiger et CC

Sion a disputé les trois derniers derbies du Rhône avec autant d'entraîneurs différents (Tramezzani, Celestini, Bettoni). Pour la première fois cette saison, il se présentera avec la même personne sur le banc. Léman Bleu a demandé à Alain Geiger s'il était «plus simple dans la préparation du match» d'avoir déjà affronté l'entraîneur adverse. Première partie de la réponse: «Les matchs les plus faciles, c'est quand il y a Christian Constantin sur le banc!»

Vidéo: watson

Geiger et les cerises

Interrogé sur les objectifs de fin de saison, Alain Geiger a donné une réponse en escaliers: «Si on cherche la 2e place et qu'on y arrive pas, on finit 3e. Mais si on cherche la 3e place et plus la 2e, on finit 4e si on arrive pas à attraper la 3e. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur les cerises et un œil sur le panier.» C'est encore plus drôle en joignant le geste à la parole:

Vidéo: watson

Alain Geiger ne sera pas conservé par Servette. Il quittera ses fonctions en juin après 199 matchs officiels. Pour son dernier Servette - Sion, le Valaisan d'origine, désormais Genevois d'adoption, promet des étincelles: «C'est mon dernier derby. Je veux le gagner. Il faudra être conquérant et on mettra le feu d'entrée, croyez-moi.»