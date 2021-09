Cristiano Ronaldo a fêté son retour à Manchester United de la meilleure des manières samedi après-midi. Image: keystone

Cristiano Ronaldo signe un doublé pour son retour à Manchester United

Cristiano Ronaldo a effectué ce samedi après-midi son grand retour à Old Trafford lors du match des Red Devils contre Newcastle. Le Portugais a signé un doublé et offert la victoire à son équipe. Récit.

jonathan amorim

Après les débuts de Messi avec le PSG à Reims le 29 août dernier, le monde du football attendait impatiemment le retour de son plus grand rival, Cristiano Ronaldo, du côté de Manchester United. C'était ce samedi après-midi, face à Newcastle.

Un match remporté 4-1 par les Red Devils grâce notamment à Cristiano Ronaldo qui a signé un doublé. On vous repasse le fil de cet après-midi historique du côté d'Old Trafford.

Un avant-match «CR7ien» 🇵🇹7️⃣

Citations, interviews, vidéos...le compte Twitter officiel de Manchester United s'est amusé toute la semaine avec ses supporters autour du retour de CR7 à la maison, en poussant à son paroxysme l'impatience des fans mancuniens.

Forcément, Old Trafford affichait complet pour cette rencontre face à Newcastle, dont la présence paraissait quasiment anecdotique en ce samedi après-midi tant l'attention médiatique était tournée vers la star portugaise et Manchester United. Deux heures avant le match, les alentours du stade étaient remplis de maillots floqués «Ronaldo 7».

Les supporters locaux ont par ailleurs attendu en nombre l'arrivée de Ronaldo à Old Trafford, vers 14h45 environ.

Ronaldo titulaire 🔥

15 minutes plus tard, vers 15h00, la composition officielle de Manchester United tombe: Cristiano Ronaldo est titulaire. Le Portugais est aligné à la pointe de l'attaque mancunienne aux côtés de Mason Greenwood et de Jadon Sancho. Un positionnement sur le terrain qui symbolise l'évolution entre le CR7 ailier arrivé à Manchester en 2003 et celui avant-centre de retour en Angleterre cet été.

C'est le joueur lui-même qui avait annoncé dans une vidéo diffusée par le club dans la semaine qu'il était prêt et qu'il souhaitait démarrer cette rencontre:

«Je serai nerveux samedi, mais je suis plus mature, je serai préparé et je vais faire pression sur Ole (Solskjær, le coach) pour commencer titulaire» Cristiano Ronaldo

Ronaldo a bien évidemment eu droit à la traditionnelle et attendue ovation du public lors de son entrée sur le terrain pour l'échauffement.

Sound on 🔊⤵️

Première mi-temps ⚽

«Viva Ronaldo, viva Ronaldoo», le match démarre par ce chant repris par l'ensemble du public britannique et sous les yeux de Sir Alex Ferguson, ex-coach légendaire de ManU, venu admirer le «fiston».

Pendant la première-période, Manchester United se heurte au bloc bas de Newcastle. Les visiteurs opèrent en contre, et plutôt bien même, avec un Allan Saint-Maximin très à l'aise dans cet exercice.

Cristiano Ronaldo aux prises avec deux joueurs de Newcastle samedi après-midi. image: keystone

De l'autre côté du terrain, Ronaldo décroche et se montre disponible mais avec peu de réussite... jusqu'à la 45ème minute. Après une frappe de Greenwood mal repoussée par le portier des «Magpies», le Lusitanien surgit et pousse le ballon au fond des filets. Pas le but le plus compliqué de sa carrière mais certainement l'un des plus symboliques.

Deuxième mi-temps ⚽

La deuxième période débute mal pour Ronaldo et ses coéquipiers. Javier Manquillo conclut un excellent travail individuel de Miguel Almiron à mi-terrain et égalise pour Newcastle dès la 55ème minute de jeu.

Pas de quoi effrayer les Red Devils et Cristiano Ronaldo, qui redonne l'avantage à son équipe six minutes plus tard en fusillant le pauvre Freddie Woodman entre les jambes. Un doublé en 60 minutes, scénario incroyable à Manchester pour le Portugais qui continue d'écrire sa légende.

Bruno Fernandes et Jesse Lingard se chargent de conclure le spectacle avec deux très jolis buts en fin de match. 4-1, score final.

Prochaine destination pour Cristiano Ronaldo: Berne

«Job done» et retrouvailles réussies donc pour CR7 et Manchester United. Suite à cette victoire, les hommes d'Ole Gunnar Solskjær prennent même la tête du championnat et sont plus que jamais prétendants au titre.

Jolie détente pour un mec de 36 balais... image: keystone

La prochaine échéance pour les Mancuniens, c'est mercredi soir en Ligue des champions...à Berne face à YB!