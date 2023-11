Davide Giampà (Baden) a déjà inscrit 7 buts en 14 matchs de Challenge League. Image: www.imago-images.de

Le meilleur buteur de Challenge League a une drôle de particularité

A la surprise générale, Davide Giampà, attaquant du néo-promu Baden, est co-leader du classement des buteurs après 14 journées. Même s'il n'a pas marqué vendredi contre Xamax (0-4), il vit un rêve éveillé. D'autant plus qu'il n'est pas pro.

Nik Dömer / CH Media

On joue la 83e minute au Rheinpark de Vaduz dimanche dernier lorsqu'une scène insolite se produit. Davide Giampà, en grande forme, vient d'inscrire son septième but de la saison et se dirige fou de joie vers la centaine de supporters de Baden. Arrivé devant le bloc des visiteurs, il saute sur le panneau publicitaire LED et se casse la figure en tombant derrière.

Heureusement, plus de peur que de mal. Après le match, l'attaquant argovien a rassuré tout le monde sur son état de santé et a expliqué sa chute:

«Je voulais me tenir sur le panneau mais j'ai remarqué que la bande était assez glissante. Et puis j'ai perdu l'équilibre» Davide Giampà

La scène a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mais même sans cette mésaventure, de nombreux regards sont actuellement tournés vers l'avant-centre du FC Baden. Après cette réussite décisive contre Vaduz (victoire 2-1), Giampà a sept buts à son compteur personnel. Autrement dit, il partage la tête du classement des buteurs avec Sofian Bahloul (Wil) et Dejan Djokic (Vaduz).

Un engouement soudain

Pour ce trentenaire, qui travaille à 100% comme agent immobilier à côté du football (une situation rare en deuxième division), toute cette attention est une nouveauté. De nombreux médias ont parlé de l'attaquant du néo-promu, qui jouait encore comme défenseur jusqu'en 2018. Même la chaîne publique alémanique SRF lui a consacré un reportage.

Davide Giampà vit bien cet engouement soudain:

«Je n'ai jamais reçu autant d'attention, ce qui me rend d'abord fier. Mais je suis aussi conscient que ce n'est que temporaire et que les buts ne vont pas tomber tout seuls pour autant. En football, tout évolue très vite, je ne marquerai probablement pas toujours aussi souvent cette saison. Du coup, j'essaie simplement de profiter du moment.»

Des qualités ballon au pied et un état d'esprit

Les très belles statistiques de Giampà s'expliquent par sa bonne technique, sa présence physique et son tir efficace, mais aussi par son état d'esprit:

«Quand je suis sur le terrain, j'essaie de faire abstraction de tout. Tout part de zéro, je dois faire mes preuves à chaque fois. Et puis, je me concentre toujours d'abord sur le succès de l'équipe et non sur mes statistiques personnelles»

S'il continue à scorer autant, les médias ne se désintéresseront pas de sitôt de l'Argovien. Forcément, être sous les projecteurs pour cette raison est agréable. «La couverture médiatique est en fin de compte aussi une bonne publicité pour le club. Nous réalisons actuellement beaucoup de choses avec nos moyens, je suis donc heureux qu'on y prête attention et j'espère que ça nous donnera aussi un coup de pouce sur le plan sportif», s'enthousiasme l'attaquant du FC Baden.

Malgré la lourde défaite à domicile vendredi contre Neuchâtel Xamax (4-0), son équipe occupe le 7e rang avec 16 points en 14 matchs. Un bilan honorable pour un néo-promu.

