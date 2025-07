Laura Dahlmeier est décédée à l'âge de 31 ans. image: Keystone

La légende du biathlon Laura Dahlmeier est décédée en montagne

Double championne olympique et septuple championne du monde de biathlon, l'Allemande Laura Dahlmeier est tragiquement décédée à 31 ans dans un accident au Pakistan.

L’ancienne biathlète allemande Laura Dahlmeier est décédée. C’est ce qu’a annoncé son management à l’Agence de presse allemande DPA.

La jeune femme de 31 ans a été frappée lundi par une chute de pierres au Laila Peak, au Pakistan, à environ 5 700 mètres d’altitude. Dahlmeier se trouvait avec sa partenaire de cordée lorsque l’accident s’est produit. La double championne olympique a ensuite fait l’objet d’une recherche en hélicoptère. Lors d’un premier survol mardi, elle aurait été aperçue, mais aucun signe de vie n’a été détecté. En raison de la mauvaise visibilité, la mission de sauvetage a dû être interrompue.

Mercredi, les recherches devaient reprendre, mais «il a été constaté qu’un sauvetage par hélicoptère n’était pas possible», a déclaré Areeb Ahmed Mukhtar, un haut responsable local du district de Ghanche, à l’AFP. Selon les autorités locales, la météo dans la région a été extrêmement capricieuse ces derniers jours.

Lors d’une opération de recherche au sol menée ces dernières heures, des alpinistes expérimentés ont été dépêchés pour tenter de retrouver Dahlmeier. Cependant, l’aide serait malheureusement arrivée trop tard.

Originaire de Garmisch-Partenkirchen en Bavière, Dahlmeier avait remporté deux médailles d’or aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, dans le sprint et la poursuite. Elle avait également décroché sept titres mondiaux et remporté le classement général de la Coupe du monde en 2016/2017. En 2019, à seulement 25 ans, elle avait mis un terme à sa carrière professionnelle.

Par la suite, Laura Dahlmeier avait suivi une formation pour devenir guide de montagne, et avait également été consultante pour la télévision allemande. Elle avait par ailleurs publié deux livres et s'était engagée en tant que militante écologiste. Dans ses interviews, elle évoquait souvent «l’humilité face à la montagne». Consciente des risques, elle aimait rappeler: «Celui qui part en montagne doit savoir qu’il n’est pas certain de revenir».

