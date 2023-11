Tim Spycher est prêté par le FC Bâle au FC Baden cette saison. Image: KEYSTONE

L'honnêteté de ce gardien suisse s'est retournée contre lui

En avouant qu'il avait touché le ballon en dernier, le gardien du FC Baden s'est vu créditer d'un auto-goal contre Vaduz. Mais il sort grandi de cette histoire.

C'est la jolie et savoureuse histoire du football suisse cette semaine et elle nous vient de Challenge League, plus exactement du Rheinpark de Vaduz, où les Liechtensteinois ont reçu le FC Baden le week-end dernier en championnat. Une rencontre qui s'est terminée sur le score de 2-1 en faveur des visiteurs, mais ce n'est pas vraiment le noeud du problème. Ce qui a surtout fait réagir, et même décidé la Swiss Football League (SFL) de mener l'enquête, c'est l'ouverture du score par Vaduz.

On jouait la 11e minute de jeu lorsqu'une belle frappe du gauche de Fabio Fehr a terminé sa course dans les buts du gardien de Baden. 1-0 donc pour Vaduz, et rien à redire: le but est parfaitement valable, l'action n'étant entachée d'aucune faute. Sur la feuille de match au terme de la partie, Fehr est donc crédité d'un but et le coéquipier qui lui a fait la passe d'un assist.

C'est logique et ce n'est pas anodin pour les deux joueurs de Vaduz. D'abord parce que beaucoup de pros perçoivent des primes lorsqu'ils marquent ou délivrent un assist, ensuite parce que les statistiques personnelles ont pris beaucoup d'importance dans le jeu moderne, participant à la réputation et à la valeur des individualités.

Fabio Fehr (au centre) après son but cette fois face à Thoune. Image: KEYSTONE

Depuis cette saison, c'est la très sérieuse et réputée entreprise «Opta» qui se charge de collecter les stats du championnat. Celles-ci sont ensuite enregistrées automatiquement sur le site de la Swiss Football League. Mais en voyant les images du match, un doute est né au sein de la SFL: Fabio Fehr est-il bel et bien le buteur?

Content manager pour l'instance dirigeante du championnat, David Barras s'est dit qu'il y avait «un truc bizarre. J'ai eu l'impression que le ballon n'allait pas directement dans le but. Vu la frappe, il aurait dû entrer plus tôt dans les filets et avec plus de force. Il a dû se passer un truc.»

Le but en vidéo La réussite est à voir dès la 10e seconde. Vidéo: watson

David Barras voit et revoit les images au ralenti, mais il est bien incapable de se faire une idée exacte de la trajectoire du cuir. Le match Vaduz-Baden n'ayant pas été retransmis en direct par blueSport, il n'y avait qu'une seule caméra au Rheinpark ce jour-là, donc qu'un angle de vue.

Son doute est toutefois confirmé par un journaliste présent sur place. L'envoyé spécial lui explique que le ballon a sans doute heurté le poteau puis rebondi sur le malheureux gardien avant de rentrer. Mais comment en être sûr? David Barras décide de solliciter directement le principal intéressé et contacte donc le gardien du FC Baden, Tim Spycher. «Je lui ai dit que j'avais besoin de son honnêteté la plus profonde», raconte-t-il en riant.

«Je lui ai expliqué que nous n'avions pas d'images suffisantes pour savoir ce qui s'était passé. Spycher étant un jeune gardien de 19 ans, il aurait pu mentir afin de ne pas être crédité d'un auto-goal qui aurait pu le desservir, mais il m'a expliqué que le ballon avait ricoché sur le poteau avant d'heurter sa tête et de terminer sa course dans les buts.»

Selon le règlement de la Swiss Football League, il s'agit clairement d'un but contre son camp.

«Si le tir va en direction du but, on accorde la réussite au tireur même si son envoi a été dévié. Mais si le ballon rentre uniquement grâce à l'intervention d'un adversaire, il s'agit d'un auto-goal. C'est le cas ici: si Spycher n'avait pas malencontreusement heurté le cuir, le ballon serait revenu en jeu.»

Fabio Fehr a donc perdu un but et Tim Spycher a gagné en estime auprès de David Barras. «C'est chouette de sa part d'avoir avoué, trouve-t-il. C'est un jeune gardien hyper talentueux, qui est prêté par Bâle cette saison et qui est passé par toutes les sélections chez les jeunes de l'équipe de Suisse.» Pour que l'histoire soit encore plus belle, Tim Spycher devrait tout bientôt être sélectionné pour la première fois avec les M21.