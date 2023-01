A Naples, les urgences sont quasi vides quand l'équipe locale de football joue. image: keystone/shutterstock

A Naples, le foot permet même de guérir des patients aux urgences

On savait que le calcio est une véritable religion dans la cité au pied du Vésuve, qui a hébergé le dieu Maradona. Mais ce sport fait même des miracles dans les hôpitaux.

Les vertus de la pratique du sport sur la santé ne sont plus à prouver. Par contre, on connaissait moins les bénéfices pour nos corps que procurent le sport par procuration.

On pensait même l'inverse: voir les gens rester planté sur leur canapé à manger des chips et boire des bières derrière la TV ne réjouit pas beaucoup les médecins. Or, à Naples, regarder du football semble être une excellente thérapie. C'est le message sur Facebook vendredi de l'association spécialisée dans le médical «Nessuno tocchi Ippocrate» (en français: «Personne ne touche à Hippocrate»), cité par So Foot, qui nous permet d'arriver à ce constat. Elle écrit:

«Comme d'habitude lorsque Naples joue, mais surtout ce soir à l'occasion du match contre la Juventus: des urgences semi désertes, les ambulances arrêtées à leurs propres stations, les téléphones d'assistance ne sonnent pas, un trafic urbain inexistant» L'association «Nessuno tocchi Ippocrate» sur Facebook

Autrement dit, les matchs du Napoli semblent faire oublier leurs soucis et petits bobos aux habitants de la cité au pied du Vésuve. Et cette année bien plus que d'habitude: les Azzurri cartonnent en Serie A et s'envolent vers leur troisième Scudetto, le premier depuis 33 ans (1990)... Ils viennent de fesser la Juventus vendredi (5-1) et comptent neuf points d'avance sur leur dauphin, l'AC Milan.

Le classement de Serie A source: txt

Plus sérieusement, «Nessuno tocchi Ippocrate» rappelle que la désertion des urgences pendant les matchs de football prouve les abus d'une bonne partie des gens qui utilisent ce service.

«Qu'est-ce que cela montre? Que 80 % des appels au 118 (réd: le numéro des secours en Italie), et des accès aux urgences, sont inutiles ou reportables (au moins pendant 90 minutes). Ce soir (réd: vendredi), à l'hôpital, il n'y avait que des gens qui étaient vraiment malades.» L'association «Nessuno tocchi Ippocrate»

Les joueurs du Napoli ont fêté comme il se doit leur large victoire contre la Juventus (5-1) vendredi. Image: keystone

Par contre, les urgences napolitaines pourraient bien se remplir d'ici 3-4 mois à cause du football. On imagine que si la fin de championnat est très serrée ou que le Napoli remporte le Scudetto, de telles émotions pourraient mettre à rude épreuve quelques cœurs...