L'Iran à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Iran lors de la Coupe du monde 2026.
L'Iran évoluera dans le groupe G de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera la Belgique, l'Egypte et la Nouvelle-Zélande. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle l'Iran participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Alireza Beiranvand; 33 ans; Tractor
- Payam Niazmand; 31 ans; Persepolis
- Hossein Hosseini; 33 ans; Sepahan
Défenseurs
- Saleh Hardani; 27 ans; Esteghlal
- Ehsan Hajsafi (C); 36 ans; Sepahan
- Shojae Khalilzadeh; 37 ans; Tractor
- Milad Mohammadi; 32 ans; Persepolis
- Hossein Kanaanizadegan; 32 ans; Persepolis
- Aria Yousefi; 24 ans; Sepahan
- Ali Nemati; 30 ans; Foolad
- Ramin Rezaeian; 36 ans; Foolad
- Danial Eiri; 22 ans; Malavan
Milieux de terrain
- Saeid Ezatolahi; 29 ans; Shabab Al Ahli
- Alireza Jahanbakhsh; 32 ans; Dender
- Mohammad Mohebi; 27 ans; Rostov
- Saman Ghoddos; 32 ans; Kalba
- Rouzbeh Cheshmi; 32 ans; Esteghlal
- Mehdi Torabi; 31 ans; Tractor
- Mohammad Ghorbani; 24 ans; Al Wahda
- Amirmohammad Razzaghinia; 20 ans; Esteghlal
Attaquants
- Mehdi Taremi; 33 ans; Olympiacos
- Mehdi Ghayedi; 27 ans; Al Nasr
- Ali Alipour; 30 ans; Persepolis
- Amirhossein Hosseinzadeh; 25 ans; Tractor
- Shahriyar Moghanlou; 31 ans; Kalba
- Dennis Eckert; 29 ans; Standard Liège
Calendrier
Voici quand jouera l'Iran durant la Coupe du monde:
Classement
L'Iran affrontera la Belgique, l'Egypte et la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe G:
(leo/adapt. btr)
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