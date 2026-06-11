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L'Iran à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Irans&#039;s players pose for a team photo before an Asian group A qualifying soccer match against North Korea for the 2026 World Cup, June 10, 2025, at Azadi Stadium in Tehran, Iran. (AP Photo ...
L'équipe d'Iran, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

L'Iran à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Iran lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:1211.06.2026, 10:12

L'Iran évoluera dans le groupe G de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera la Belgique, l'Egypte et la Nouvelle-Zélande. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Iran participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Alireza Beiranvand; 33 ans; Tractor
  • Payam Niazmand; 31 ans; Persepolis
  • Hossein Hosseini; 33 ans; Sepahan

Défenseurs

  • Saleh Hardani; 27 ans; Esteghlal
  • Ehsan Hajsafi (C); 36 ans; Sepahan
  • Shojae Khalilzadeh; 37 ans; Tractor
  • Milad Mohammadi; 32 ans; Persepolis
  • Hossein Kanaanizadegan; 32 ans; Persepolis
  • Aria Yousefi; 24 ans; Sepahan
  • Ali Nemati; 30 ans; Foolad
  • Ramin Rezaeian; 36 ans; Foolad
  • Danial Eiri; 22 ans; Malavan

Milieux de terrain

  • Saeid Ezatolahi; 29 ans; Shabab Al Ahli
  • Alireza Jahanbakhsh; 32 ans; Dender
  • Mohammad Mohebi; 27 ans; Rostov
  • Saman Ghoddos; 32 ans; Kalba
  • Rouzbeh Cheshmi; 32 ans; Esteghlal
  • Mehdi Torabi; 31 ans; Tractor
  • Mohammad Ghorbani; 24 ans; Al Wahda
  • Amirmohammad Razzaghinia; 20 ans; Esteghlal

Attaquants

  • Mehdi Taremi; 33 ans; Olympiacos
  • Mehdi Ghayedi; 27 ans; Al Nasr
  • Ali Alipour; 30 ans; Persepolis
  • Amirhossein Hosseinzadeh; 25 ans; Tractor
  • Shahriyar Moghanlou; 31 ans; Kalba
  • Dennis Eckert; 29 ans; Standard Liège

Calendrier

Voici quand jouera l'Iran durant la Coupe du monde:

Classement

L'Iran affrontera la Belgique, l'Egypte et la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe G:

(leo/adapt. btr)

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source: hulton archive / heritage images
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