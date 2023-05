Une des entrées du stade Kenilworth Road de Luton, au beau milieu d'habitations. Tout simplement lunaire. image: twitter

Le petit stade hallucinant de Luton, néo-promu en Premier League

Luton Town FC a fêté sa promotion samedi dans l'élite anglaise. Son petit stade champêtre d'une autre époque ne manquera pas d'attirer les curieux la saison prochaine. Visite des lieux en images.

Luton est généralement connu pour être l'un des quatre aéroports principaux de Londres. Et cette ville de banlieue de 200 000 habitants risque bien d'attirer un type bien particulier de touriste dès l'été prochain: le fan de football en quête d'authenticité.

Et pour cause: le Luton Town FC a décroché samedi son billet pour la Premier League anglaise, le championnat le plus prestigieux du monde, en battant en barrage Coventry (1-1, 6-5 aux tirs au but). Et son petit et vétuste stade de 10 000 places, Kenilworth Road, est très loin des standards de la Premier League.

Les tribunes, collées aux habitations, abritent des sièges en bois ou faits de bric et de broc. Pour accéder aux gradins, il faut traverser les jardins des maisons adjacentes puis des tourniquets presque aussi rouillés que l'épave du Titanic. Alors, pour pouvoir recevoir Manchester City, Arsenal ou autre Liverpool la saison prochaine, Luton Town FC devra casser la tirelire pour procéder aux rénovations exigées par la ligue. Elles sont estimées entre 8 et 10 millions (9 à 11 millions de francs suisses), comme le fait savoir RMC Sport.

Il s'agira notamment d'améliorer l'éclairage pour que les matchs soient diffusés à la TV avec une bonne qualité, d'augmenter le nombre de places dans la tribune de presse ou encore de créer une salle de conférences de presse, puisque celles-ci se déroulaient jusqu'à maintenant dans un... bar fréquenté par les supporters.

Une visite des lieux en images qui pourrait bien faire venir une petite larme à l'œil des nostalgiques du football à grand-papa👇

image: twitter

image: twitter

image: twitter

image: twitter

image: twitter

image: twitter

image: twitter

On imagine facilement que les loyers des appartements avec vue sur le terrain augmenteront dès le mois d'août prochain et la reprise de la Premier League. (yog)