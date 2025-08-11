ciel clair16°
Tennis: Isner plaide pour le retour du drapeau russe

Le message sur X de John Isner a fait beaucoup parler.
Le message sur X de John Isner a fait beaucoup parler.image: keystone/x

Cette star du tennis lance un débat très épineux sur les Russes

L'Américain John Isner veut que les joueurs russes puissent à nouveau jouer sous la bannière de leur pays. Un ex-pro ukrainien lui a répondu très sèchement.
11.08.2025, 05:3511.08.2025, 05:35
Yoann Graber
Yoann Graber
John Isner était connu pour envoyer des souches avec son service surpuissant. Mais là, c'est un pavé dans la marre que le désormais retraité (depuis 2023) a lancé.

Il a pris la forme d'un message posté jeudi dernier sur le réseau social X, qui a entraîné un millier de commentaires, autant de retweets et 19 000 like. La publication en question?

«Les joueurs de tennis russes pourront-ils récupérer leur drapeau? C'est un peu ridicule maintenant»

La publication originale (en anglais)

Image
image: capture d'écran x

Avec ces deux phrases, l'Américain – ancien 8e mondial – plaide pour un retour du drapeau russe à côté du nom des tennismen et tenniswomen en compétition, qui pourraient ainsi représenter à nouveau officiellement leur pays.

Car, pour rappel, les Russes (et les Biélorusses) sont obligés de jouer sous bannière neutre depuis mars 2022, sur les circuits masculin et féminin. Cette décision commune aux trois instances qui gouvernent le tennis (la fédération internationale ITF, l'ATP et la WTA) fait évidemment suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, avec la guerre qui a toujours cours aujourd'hui.

La Russie et la Biélorussie ont également été exclues de toutes les compétitions par équipe, notamment la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup.

Team world&#039;s John Isner, reacts after winning a set against Team Europe&#039;s Alexander Zverev, during their single match, at the Laver Cup tennis event, in Geneva, Switzerland, Saturday, Septem ...
John Isner souhaite le retour du drapeau russe sur le circuit. Image: KEYSTONE

John Isner relance ainsi un débat très épineux. Comme lui, certains sont d'avis que la sanction symbolique de retirer le drapeau, qui dure depuis plus de trois ans, n'a plus lieu d'être. Il y a aussi ceux qui estiment qu'il faut totalement séparer le sport de la politique: pour eux, il est injuste que les joueurs russes ne puissent pas jouer sous leur drapeau puisque celui-ci ne représente pas nécessairement le gouvernement de Vladimir Poutine.

D'autres, au contraire, pensent qu'on ne peut pas dissocier le sport de la politique et, qu'ainsi, un athlète russe est forcément l'étendard du régime de Moscou et de ses agissements (néfastes, en l'occurence). Ceux-là sont évidemment contre le retour de la bannière russe.

Vous pensez quoi de la proposition de John Isner?
Au total, 9 personnes ont participé à ce sondage.

L'ancien tennisman ukrainien Sergiy Stakhovsky (39 ans) – dont le principal fait d'arme est d'avoir éliminé Roger Federer au 2e tour de Wimbledon 2013 – fait partie de cette dernière catégorie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la suggestion de John Isner lui a donné de l'urticaire.

L'ex-31e mondial a répondu à l'Américain via des stories Instagram, dans lesquelles il n'a pas mâché ses mots, comme le souligne Ouest-France:

«Cher John Isner, je voudrais t'inviter en Ukraine. Après une semaine passée ici, tu pourras me dire toi‐même si tu penses que les athlètes méritent de récupérer leur drapeau ou non. Aucun des joueurs que tu défends n’a exprimé de regrets ni même condamné l’invasion de l’Ukraine.»
Sergiy Stakhovsky, sur Instragram

L'Ukrainien a complété sa publication avec des images récentes de bombardements russes en Ukraine, avec un dernier petit message acide à l'attention de John Isner:

«Cela te rafraîchira peut-être la mémoire»

On peut comprendre que Sergiy Stakhovsky soit particulièrement touché par ce sujet: il est personnellement parti au front pour défendre son pays.

Sergiy Stakhovsky of Ukraine plays a return to Roger Federer of Switzerland during their Men&#039;s second round singles match at the All England Lawn Tennis Championships in Wimbledon, London, Wednes ...
Sergiy Stakhovsky est monté au filet contre la proposition de John Isner. Image: keystone

Mais il n'a pas entièrement raison quand il affirme qu'«aucun des joueurs (russes) n’a exprimé de regrets ni même condamné l’invasion de l’Ukraine»: Andrey Rublev a pris plusieurs fois position publiquement contre la guerre. Juste après l'invasion des troupes de Poutine, il a écrit le message «No war please» («Pas de guerre, s'il vous plaît») sur la caméra d'un court.

L'actuel 11e au classement ATP a réitéré sa position anti-guerre en Ukraine en janvier, dans le Guardian:

«Ma position est très claire. Je suis pour la paix. Je ne veux pas me battre. Je ne veux pas que des gens meurent. Je veux que tout le monde soit en bonne santé»
Andrey Rublev
Ce tennisman est arrêté à l'aéroport pour une raison invraisemblable

Sa compatriote Anastasia Pavlyuchenkova (33e mondiale) a, elle aussi, critiqué les actions militaires russes:

«Je suis contre la guerre et la violence. Les ambitions personnelles ou les motivations politiques ne peuvent justifier la violence. Cela nous prive d'avenir, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants.»

Le débat délicat sur la représentation officielle de la Russie par ses joueurs et joueuses de tennis risque de durer encore longtemps. A moins que la paix revienne prochainement en Ukraine. Pour rappel, le président des Etats-Unis, Donald Trump, recevra son homologue russe Vladimir Poutine le 15 août en Alaska pour tenter d'avancer sur ce dossier.

partager sur Facebookpartager sur X
