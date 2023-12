Le Ghanéen Zigi (St-Gall, à gauche) et l'Algérien Loucif (Yverdon) ont de bonnes chances de participer à la Coupe d'Afrique des nations. image: keystone/shutterstock

Voici les clubs suisses qui perdront leurs joueurs pendant la CAN

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé mercredi les listes provisoires des 24 équipes qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN). Le point sur les joueurs évoluant en Suisse et potentiellement amenés à partir.

La 34e Coupe d'Afrique des nations (CAN), disputée en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, obligera bientôt de nombreux clubs à céder leurs joueurs africains en cours de saison.

Les 24 nations participantes sont tenues de présenter leur liste finale avant le 3 janvier; en attendant, la CAF les obligeait à fournir une large présélection, allant jusqu'à 55 noms. Les listes provisoires ont été dévoilées, on y retrouve 19 pensionnaires de Super League et 2 de Challenge League. Ceci ne veut pas dire que les 21 se rendront en Afrique en début d'année, car les sélectionneurs devront retirer de nombreux éléments, pour n'emmener avec eux qu'entre 23 et 27 joueurs.

Young Boys et Yverdon, les deux clubs les plus représentés

Cinq joueurs d'YB sont recensés parmi les présélectionnés. Les Gambiens Saidy Janko et Ebrima Colley, deux pions importants de l'effectif bernois, peuvent largement espérer participer à la CAN, tout comme Meschack Elia, natif de la République démocratique du Congo, et déjà auteur de sept buts cette saison.

YB devra probablement faire sans Meschack Elia durant la CAN. Image: KEYSTONE

Mohamed Ali Camara a également de belles chances de filer en équipe nationale de Guinée. Ce sera en revanche plus compliqué pour Miguel Changa Chaiwa, encore jeune, et qui n'a pas été appelé avec la Zambie en 2023. Qu'il parte ou qu'il reste, Young Boys sera de loin la formation la plus dépouillée.

De son côté, Yverdon-Sport est cité à quatre reprises, avec ses deux Algériens Aimen Mahious et Haithem Loucif, le Camerounais Samuel Gouet et Mauro Rodrigues. Ce dernier, attaquant de Guinée-Bissau, est le plus à même (avec Haithem Loucif) de prendre part à l'événement. Il était d'ailleurs buteur lors du dernier rassemblement de sa sélection, en novembre dernier face à la modeste équipe de Djibouti.

Le FC Zurich (via le Congolais Jonathan Okita et le Ghanéen Daniel Afriyie) détient deux présélectionnés dans ses rangs. Il paraît néanmoins difficile de les voir partir en Côte d'Ivoire, même pour Daniel Afriyie, présent à la Coupe du monde au Qatar, mais délaissé depuis. Le contingent est identique pour le FC Saint-Gall. Sauf énorme surprise, Lawrence Ati Zigi participera à cette CAN, il était d'ailleurs le gardien n°1 du Ghana lors du dernier Mondial. La place du Congolais Chadrac Akolo est plus incertaine.

Lawrence Ati Zigi devra bientôt délaisser temporairement la cage saint-galloise. Image: KEYSTONE

Servette épargné

Six clubs de Super League ont un seul joueur sur les listes, à commencer par le Servette FC, avec le Camerounais Gaël Ondoua. Le milieu servettien n'a pas été convoqué par Rigobert Song lors des deux derniers matchs comptant pour les qualifications du Mondial, mais il était titulaire lors des amicaux du mois d'octobre, contre la Russie et le Sénégal. Il faudra surveiller avec attention la décision du sélectionneur camerounais.

Le Camerounais Gaël Ondoua a joué 16 matchs de Super League avec Servette cet automne. Image: KEYSTONE

Le SLO pourrait perdre le Burkinabé Dylan Ouedraogo et le LS le Malien Fousseni Diabaté. Ce dernier a de grandes chances de disputer la Coupe d'Afrique des nations – il a joué lors des quatre derniers matchs de son équipe nationale. Trois Tunisiens évoluant en Super League figurent dans la présélection de Jalel Kadri: Mohamed Drager (FC Bâle), Mohamed Hadj Mahmoud (FC Lugano) et Sayfallah Ltaief (FC Winterthour). Le premier, plus expérimenté au niveau international, n'était pas convié dans le groupe tunisien en novembre, pour la session de qualification, contrairement aux deux autres.

Enfin, en Challenge League, le Burkinabé Abdel Zagré (Sion) et le Mauritanien Abdallahi Mahmoud (AC Bellinzona) sont présélectionnés. Le club tessinois peut se préparer à dire temporairement au revoir à son milieu, titulaire en sélection.