Alayah Pilgrim a livré une insolite anecdote sur sa famille. Keystone

«De la luge avec un lion»: l'étrange anecdote de la buteuse de la Nati

L'attaquante de la Nati Alayah Pilgrim, auteure du 2 à 0 contre l’Islande, s'est confiée sur son passé et sa famille. Elle a révélé au passage l’existence d’un animal de compagnie très particulier.

melinda hocheger / ch media

Normalement, lors des conférences de presse, on parle surtout de sport. Ce fut le également cas lundi après-midi, lorsque Alayah Pilgrim et Lia Wälti se sont présentées devant les médias.

Pilgrim a pris la parole en premier. Elle a notamment parlé de la concurrence en attaque au sein de l’équipe et répondu à plusieurs questions: Que pense-t-elle de l’Espagne, leur prochaine adversaire? La Suisse peut-elle créer la surprise? Comment elle fait pour rester concentrée lorsqu’il faut attendre plus d’une semaine avant le prochain match?

Mais celle qui s’est imposée comme l’une des héroïnes suisses de l’Euro grâce à son but face à l’Islande a aussi livré une anecdote très personnelle.

En luge avec un lion

Interrogée sur une possible fascination pour les lions, la jeune femme de 22 ans a esquissé un sourire. «Oui, c’est vrai. Ma mère a réellement grandi avec un lion», a-t-elle raconté.

Son grand-père, explique-t-elle, était avocat pour le cirque Nock, qui possédait des lions. Un jour, une lionne a rejeté ses petits et les avait poussés hors de l’enclos. Le cirque ne savait pas quoi faire. «Alors, on a demandé à mon grand-père s’il voulait s’en occuper».

Ce qu'il a accepté, emmenant les trois lionceaux chez lui. Mais, comme le raconte Pilgrim, un seul a survécu.

«Les deux autres étaient trop faibles, il leur manquait le lait maternel»

Le petit lion survivant, déjà assez robuste, est alors devenu le nouvel animal de compagnie de la famille et a été baptisé Mauzli. Dès ce moment, le félin a été pleinement intégré à la vie de famille de Tanja, la mère d’Alayah.

Il a été élevé dans la maison, et non dans un enclos. «En hiver, ils allaient faire de la luge avec le lion», raconte Pilgrim en riant. Son grand-père était aussi directeur d’école et emmenait Mauzli sur son lieu de travail, où il l’attachait à une chaîne.

Empaillé dans le salon

Mais l’histoire a malheureusement pris une tournure plus triste: tombé bébé sous les grilles de l’enclos, l'animal s’était brisé le dos. Avec l’âge, les douleurs ont augmenté à cause de son poids – et il a fallu se résoudre à l’euthanasier.

«Mais comme il comptait énormément pour la famille, mon grand-père a décidé de le faire empailler.» Même après sa mort, Mauzli a donc continué de participer activement à la vie de l’avocat.

Alayah Pilgrim a raconté l'origine de sa fascination pour les lions. Image: Instagram

Installé à l’entrée de son bureau, il servait à dissuader d’éventuels cambrioleurs. Et aujourd’hui ? Aujourd’hui, Mauzli a trouvé sa place dans le salon de la mère de Pilgrim, à Muri, dans le canton d'Argovie.