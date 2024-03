Ifeanyi Mathew (à gauche) a marqué après 10 secondes face à YB dimanche, égalant le record du but le plus rapide en Super League. Image: KEYSTONE

Face à YB, ce joueur du FC Zurich égale un record en Suisse

Le milieu de terrain du FCZ Ifeanyi Mathew a marqué après... 10 secondes, dimanche face à Young Boys (1-0). Un but record qui enfonce les Bernois dans la crise et fait les affaires de Servette.

Rien ne va plus pour Young Boys! Les Bernois ont enchaîné une troisième défaite consécutive ce dimanche au Letzigrund face au FC Zurich (0-1). Pour rappel, ils s'étaient inclinés dimanche à domicile lors du choc au sommet face à Servette (0-1) avant de prendre la porte jeudi en quarts de finale de la Coupe contre Sion (1-2). Les hommes de Raphael Wicky ont aussi connu une élimination nette en Europa League face au Sporting Lisbonne.

Pire: dimanche, ils ont encaissé un but après... 10 secondes de jeu. Il est l'œuvre du milieu de terrain zurichois Ifeanyi Mathew. Le Nigérian de 27 ans a profité d'un mauvais renvoi de la tête d'un défenseur bernois, plein axe (une erreur qu'on apprend pourtant à ne pas faire dès l'école de foot), pour reprendre le ballon de volée. Le tir, violent et ras de terre, a trompé le portier d'YB David von Ballmoos, qui n'a rien pu faire.

Le but en vidéo 📺 Vidéo: instagram/blue Sport

Ifeanyi Mathew égale donc le record de Moussa Konaté (2015) et Ermir Lenjani (2019), qui ont tous les deux inscrit un goal après 10 secondes également (à chaque fois avec le maillot du FC Sion). Si la Swiss Football League ne tient en compte que les secondes pour établir son classement, watson avait alors calculé aux centièmes les réussites des deux ex-Sédunois pour les départager. Verdict? C'est Lenjani qui avait été le plus rapide, avec 10 secondes et 10 centièmes (contre 10 secondes et 20 centièmes à Konaté).

Pour Ifeanyi Mathew, on sortira également le chronomètre pour être le plus précis possible.😉

Grâce à cette victoire, le FC Zurich remonte à la 3e place du classement de Super League. Le succès du FCZ fait les affaires de Servette, deuxième et vainqueur de Saint-Gall samedi (2-0), qui ne compte plus qu'un point de retard sur Young Boys.

Le classement de Super League image: txt

