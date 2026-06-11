Haïti à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Haïti lors de la Coupe du monde 2026.
Haïti évoluera dans le groupe C de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Brésil, le Maroc et l'Ecosse. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle Haïti participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Johny Placide (C); 38 ans; Bastia
- Alexandre Pierre; 25 ans; Sochaux
- Josué Duverger; 26 ans; Cosmos Koblenz
Défenseurs
- Carlens Arcus; 29 ans; Angers
- Keeto Thermoncy; 20 ans; Young Boys
- Ricardo Adé; 36 ans; LDU Quito
- Hannes Delcroix; 27 ans; Lugano
- Martin Expérience; 27 ans; Nancy
- Duke Lacroix; 32 ans; Colorado Springs Switchbacks FC
- Jean-Kévin Duverne; 28 ans; Gent
- Wilguens Paugain; 24 ans; Zulte Waregem
Milieux de terrain
- Carl Sainté; 23 ans; El Paso Locomotive FC
- Jean-Ricner Bellegarde; 27 ans; Wolverhampton Wanderers
- Leverton Pierre; 28 ans; Vizela
- Danley Jean Jacques; 26 ans; Philadelphia Union
- Dominique Simon; 25 ans; Tatran Prešov
- Woodensky Pierre; 21 ans; Violette
Attaquants
- Derrick Etienne Jr.; 29 ans; Toronto FC
- Duckens Nazon; 32 ans; Esteghlal
- Louicius Deedson; 25 ans; FC Dallas
- Ruben Providence; 24 ans; Almere City
- Lenny Joseph; 25 ans; Ferencváros
- Wilson Isidor; 25 ans; Sunderland
- Yassin Fortuné; 27 ans; Vizela
- Frantzdy Pierrot; 31 ans; Çaykur Rizespor
- Josué Casimir; 24 ans; Auxerre
Calendrier
Voici quand jouera Haïti durant la Coupe du monde:
Classement
Haïti affrontera le Brésil, le Maroc et l'Ecosse lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe C:
(leo/adapt. btr)
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