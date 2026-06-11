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Haïti à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Soccer: Concacaf Gold Cup-Group Stage-Haiti at USA Jun 22, 2025 Arlington, Texas, USA The starting line up for Haiti prior to the first half against the United States of America during a group stage m ...
L'équipe d'Haïti, ici lors de la Gold Cup 2025.Image: www.imago-images.de

Haïti à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Haïti lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:0011.06.2026, 10:00

Haïti évoluera dans le groupe C de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Brésil, le Maroc et l'Ecosse. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle Haïti participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Johny Placide (C); 38 ans; Bastia
  • Alexandre Pierre; 25 ans; Sochaux
  • Josué Duverger; 26 ans; Cosmos Koblenz

Défenseurs

  • Carlens Arcus; 29 ans; Angers
  • Keeto Thermoncy; 20 ans; Young Boys
  • Ricardo Adé; 36 ans; LDU Quito
  • Hannes Delcroix; 27 ans; Lugano
  • Martin Expérience; 27 ans; Nancy
  • Duke Lacroix; 32 ans; Colorado Springs Switchbacks FC
  • Jean-Kévin Duverne; 28 ans; Gent
  • Wilguens Paugain; 24 ans; Zulte Waregem

Milieux de terrain

  • Carl Sainté; 23 ans; El Paso Locomotive FC
  • Jean-Ricner Bellegarde; 27 ans; Wolverhampton Wanderers
  • Leverton Pierre; 28 ans; Vizela
  • Danley Jean Jacques; 26 ans; Philadelphia Union
  • Dominique Simon; 25 ans; Tatran Prešov
  • Woodensky Pierre; 21 ans; Violette

Attaquants

  • Derrick Etienne Jr.; 29 ans; Toronto FC
  • Duckens Nazon; 32 ans; Esteghlal
  • Louicius Deedson; 25 ans; FC Dallas
  • Ruben Providence; 24 ans; Almere City
  • Lenny Joseph; 25 ans; Ferencváros
  • Wilson Isidor; 25 ans; Sunderland
  • Yassin Fortuné; 27 ans; Vizela
  • Frantzdy Pierrot; 31 ans; Çaykur Rizespor
  • Josué Casimir; 24 ans; Auxerre

Calendrier

Voici quand jouera Haïti durant la Coupe du monde:

Classement

Haïti affrontera le Brésil, le Maroc et l'Ecosse lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe C:

(leo/adapt. btr)

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