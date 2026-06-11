L'équipe d'Haïti, ici lors de la Gold Cup 2025. Image: www.imago-images.de

Haïti à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Haïti lors de la Coupe du monde 2026.

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Haïti évoluera dans le groupe C de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Brésil, le Maroc et l'Ecosse. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle Haïti participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Johny Placide (C); 38 ans; Bastia

Alexandre Pierre; 25 ans; Sochaux

Josué Duverger; 26 ans; Cosmos Koblenz Défenseurs Carlens Arcus; 29 ans; Angers

Keeto Thermoncy; 20 ans; Young Boys

Ricardo Adé; 36 ans; LDU Quito

Hannes Delcroix; 27 ans; Lugano

Martin Expérience; 27 ans; Nancy

Duke Lacroix; 32 ans; Colorado Springs Switchbacks FC

Jean-Kévin Duverne; 28 ans; Gent

Wilguens Paugain; 24 ans; Zulte Waregem Milieux de terrain Carl Sainté; 23 ans; El Paso Locomotive FC

Jean-Ricner Bellegarde; 27 ans; Wolverhampton Wanderers

Leverton Pierre; 28 ans; Vizela

Danley Jean Jacques; 26 ans; Philadelphia Union

Dominique Simon; 25 ans; Tatran Prešov

Woodensky Pierre; 21 ans; Violette Attaquants Derrick Etienne Jr.; 29 ans; Toronto FC

Duckens Nazon; 32 ans; Esteghlal

Louicius Deedson; 25 ans; FC Dallas

Ruben Providence; 24 ans; Almere City

Lenny Joseph; 25 ans; Ferencváros

Wilson Isidor; 25 ans; Sunderland

Yassin Fortuné; 27 ans; Vizela

Frantzdy Pierrot; 31 ans; Çaykur Rizespor

Josué Casimir; 24 ans; Auxerre

Calendrier

Voici quand jouera Haïti durant la Coupe du monde:

Classement

Haïti affrontera le Brésil, le Maroc et l'Ecosse lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe C:

(leo/adapt. btr)