La Tunisie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Tunisie lors de la Coupe du monde 2026.
La Tunisie évoluera dans le groupe F de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera les Pays-Bas, le Japon et la Suède. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle la Tunisie participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Mouhib Chamakh; 24 ans; Club Africain
- Aymen Dahmen; 29 ans; CS Sfaxien
- Sabri Ben Hessen; 29 ans; Étoile du Sahel
Défenseurs
- Ali Abdi; 32 ans; Nice
- Montassar Talbi; 28 ans; Lorient
- Omar Rekik; 24 ans; Maribor
- Adem Arous; 21 ans; Kasımpaşa
- Dylan Bronn; 30 ans; Servette
- Mortadha Ben Ouanes; 31 ans; Kasımpaşa
- Yan Valery; 27 ans; Young Boys
- Mohamed Amine Ben Hamida; 30 ans; Espérance de Tunis
- Moutaz Neffati; 21 ans; IFK Norrköping
- Raed Chikhaoui; 22 ans; US Monastir
Milieux de terrain
- Hannibal Mejbri; 23 ans; Burnley
- Ismaël Gharbi; 22 ans; FC Augsburg
- Rani Khedira; 32 ans; Union Berlin
- Khalil Ayari; 21 ans; Paris Saint-Germain
- Hadj Mahmoud; 26 ans; Lugano
- Ellyes Skhiri (C); 31 ans; Eintracht Frankfurt
- Anis Ben Slimane; 25 ans; Norwich City
- Sebastian Tounekti; 23 ans; Celtic
Attaquants
- Elias Achouri; 27 ans; Copenhagen
- Elias Saad; 26 ans; Hannover 96
- Hazem Mastouri; 28 ans; Dynamo Makhachkala
- Rayan Elloumi; 18 ans; Vancouver Whitecaps FC
- Firas Chaouat; 30 ans; Club Africain
Calendrier
Voici quand jouera la Tunisie durant la Coupe du monde:
Classement
La Tunisie affrontera les Pays-Bas, le Japon et la Suède lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe F:
(leo/adapt. btr)
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