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La Tunisie à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

epa12451045 Tunisia&#039;s players pose for a team photo ahead of the FIFA World Cup 2026 CAF qualifiers soccer match between Tunisia and Namibia in Tunis, Tunisia, 13 October 2025. EPA/MOHAMED MESSAR ...
L'équipe de Tunisie, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

La Tunisie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Tunisie lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:1011.06.2026, 10:10

La Tunisie évoluera dans le groupe F de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera les Pays-Bas, le Japon et la Suède. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Tunisie participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Mouhib Chamakh; 24 ans; Club Africain
  • Aymen Dahmen; 29 ans; CS Sfaxien
  • Sabri Ben Hessen; 29 ans; Étoile du Sahel

Défenseurs

  • Ali Abdi; 32 ans; Nice
  • Montassar Talbi; 28 ans; Lorient
  • Omar Rekik; 24 ans; Maribor
  • Adem Arous; 21 ans; Kasımpaşa
  • Dylan Bronn; 30 ans; Servette
  • Mortadha Ben Ouanes; 31 ans; Kasımpaşa
  • Yan Valery; 27 ans; Young Boys
  • Mohamed Amine Ben Hamida; 30 ans; Espérance de Tunis
  • Moutaz Neffati; 21 ans; IFK Norrköping
  • Raed Chikhaoui; 22 ans; US Monastir

Milieux de terrain

  • Hannibal Mejbri; 23 ans; Burnley
  • Ismaël Gharbi; 22 ans; FC Augsburg
  • Rani Khedira; 32 ans; Union Berlin
  • Khalil Ayari; 21 ans; Paris Saint-Germain
  • Hadj Mahmoud; 26 ans; Lugano
  • Ellyes Skhiri (C); 31 ans; Eintracht Frankfurt
  • Anis Ben Slimane; 25 ans; Norwich City
  • Sebastian Tounekti; 23 ans; Celtic

Attaquants

  • Elias Achouri; 27 ans; Copenhagen
  • Elias Saad; 26 ans; Hannover 96
  • Hazem Mastouri; 28 ans; Dynamo Makhachkala
  • Rayan Elloumi; 18 ans; Vancouver Whitecaps FC
  • Firas Chaouat; 30 ans; Club Africain

Calendrier

Voici quand jouera la Tunisie durant la Coupe du monde:

Classement

La Tunisie affrontera les Pays-Bas, le Japon et la Suède lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe F:

(leo/adapt. btr)

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