L'équipe d'Angleterre, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: keystone

L'Angleterre à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026.

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L'Angleterre évoluera dans le groupe L de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera la Croatie, le Ghana et le Panama. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Angleterre participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Jordan Pickford; 32 ans; Everton

Dean Henderson; 29 ans; Crystal Palace

James Trafford; 23 ans; Manchester City Défenseurs Ezri Konsa; 28 ans; Aston Villa

Nico O'Reilly; 21 ans; Manchester City

John Stones; 32 ans; Manchester City

Marc Guéhi; 25 ans; Manchester City

Tino Livramento; 23 ans; Newcastle United

Dan Burn; 34 ans; Newcastle United

Reece James; 26 ans; Chelsea

Djed Spence; 25 ans; Tottenham Hotspur

Jarell Quansah; 23 ans; Bayer Leverkusen Milieux de terrain Declan Rice; 27 ans; Arsenal

Elliot Anderson; 23 ans; Nottingham Forest

Jude Bellingham; 22 ans; Real Madrid

Jordan Henderson; 35 ans; Brentford

Kobbie Mainoo; 21 ans; Manchester United

Morgan Rogers; 23 ans; Aston Villa

Eberechi Eze; 27 ans; Arsenal Attaquants Bukayo Saka; 24 ans; Arsenal

Harry Kane (C); 32 ans; Bayern Munich

Marcus Rashford; 28 ans; Barcelona

Anthony Gordon; 25 ans; Newcastle United

Ollie Watkins; 30 ans; Aston Villa

Noni Madueke; 24 ans; Arsenal

Ivan Toney; 30 ans; Al-Ahli

Calendrier

Voici quand jouera l'Angleterre durant la Coupe du monde:

Classement

L'Angleterre affrontera la Croatie, le Ghana et le Panama lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe L:

(leo/adapt. btr)