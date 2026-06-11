L'Angleterre à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026.
L'Angleterre évoluera dans le groupe L de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera la Croatie, le Ghana et le Panama. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle l'Angleterre participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Jordan Pickford; 32 ans; Everton
- Dean Henderson; 29 ans; Crystal Palace
- James Trafford; 23 ans; Manchester City
Défenseurs
- Ezri Konsa; 28 ans; Aston Villa
- Nico O'Reilly; 21 ans; Manchester City
- John Stones; 32 ans; Manchester City
- Marc Guéhi; 25 ans; Manchester City
- Tino Livramento; 23 ans; Newcastle United
- Dan Burn; 34 ans; Newcastle United
- Reece James; 26 ans; Chelsea
- Djed Spence; 25 ans; Tottenham Hotspur
- Jarell Quansah; 23 ans; Bayer Leverkusen
Milieux de terrain
- Declan Rice; 27 ans; Arsenal
- Elliot Anderson; 23 ans; Nottingham Forest
- Jude Bellingham; 22 ans; Real Madrid
- Jordan Henderson; 35 ans; Brentford
- Kobbie Mainoo; 21 ans; Manchester United
- Morgan Rogers; 23 ans; Aston Villa
- Eberechi Eze; 27 ans; Arsenal
Attaquants
- Bukayo Saka; 24 ans; Arsenal
- Harry Kane (C); 32 ans; Bayern Munich
- Marcus Rashford; 28 ans; Barcelona
- Anthony Gordon; 25 ans; Newcastle United
- Ollie Watkins; 30 ans; Aston Villa
- Noni Madueke; 24 ans; Arsenal
- Ivan Toney; 30 ans; Al-Ahli
Calendrier
Voici quand jouera l'Angleterre durant la Coupe du monde:
Classement
L'Angleterre affrontera la Croatie, le Ghana et le Panama lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe L:
(leo/adapt. btr)
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