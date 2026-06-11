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L'Angleterre à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

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L'équipe d'Angleterre, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

L'Angleterre à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:2611.06.2026, 10:26

L'Angleterre évoluera dans le groupe L de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera la Croatie, le Ghana et le Panama. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Angleterre participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Jordan Pickford; 32 ans; Everton
  • Dean Henderson; 29 ans; Crystal Palace
  • James Trafford; 23 ans; Manchester City

Défenseurs

  • Ezri Konsa; 28 ans; Aston Villa
  • Nico O'Reilly; 21 ans; Manchester City
  • John Stones; 32 ans; Manchester City
  • Marc Guéhi; 25 ans; Manchester City
  • Tino Livramento; 23 ans; Newcastle United
  • Dan Burn; 34 ans; Newcastle United
  • Reece James; 26 ans; Chelsea
  • Djed Spence; 25 ans; Tottenham Hotspur
  • Jarell Quansah; 23 ans; Bayer Leverkusen

Milieux de terrain

  • Declan Rice; 27 ans; Arsenal
  • Elliot Anderson; 23 ans; Nottingham Forest
  • Jude Bellingham; 22 ans; Real Madrid
  • Jordan Henderson; 35 ans; Brentford
  • Kobbie Mainoo; 21 ans; Manchester United
  • Morgan Rogers; 23 ans; Aston Villa
  • Eberechi Eze; 27 ans; Arsenal

Attaquants

  • Bukayo Saka; 24 ans; Arsenal
  • Harry Kane (C); 32 ans; Bayern Munich
  • Marcus Rashford; 28 ans; Barcelona
  • Anthony Gordon; 25 ans; Newcastle United
  • Ollie Watkins; 30 ans; Aston Villa
  • Noni Madueke; 24 ans; Arsenal
  • Ivan Toney; 30 ans; Al-Ahli

Calendrier

Voici quand jouera l'Angleterre durant la Coupe du monde:

Classement

L'Angleterre affrontera la Croatie, le Ghana et le Panama lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe L:

(leo/adapt. btr)

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