L'Euro 2024 aura un impact sur les vacances des Suisses

La ministre allemande de l'Intérieur a annoncé des contrôles temporaires à toutes les frontières à l'occasion de l'Euro cet été (14 juin-14 juillet). Les Suisses qui se rendront en Allemagne cet été sont concernés.

«Nous allons effectuer des contrôles temporaires à toutes les frontières allemandes pendant le tournoi afin d'empêcher l'entrée d'éventuels auteurs de violences», a déclaré la ministre fédérale allemande de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) dans l'édition de mardi du Rheinische Post.

L'accent est mis sur la protection contre les islamistes et autres extrémistes, contre les hooligans et autres auteurs de violences ainsi que sur la sécurité des réseaux contre les cyberattaques, a-t-elle ajouté. Les Suisses qui iront cet été en Allemagne, que ce soit pour les vacances ou pour soutenir la Nati, seront donc impactés aux frontières et risquent d'être pris dans les embouteillages.

«Nous accordons une attention particulière à ces menaces actuelles» Nancy Faeser

Le championnat d'Europe de football débute le 14 juin. L'Allemagne avait déjà procédé à des contrôles temporaires aux frontières lors de grands événements internationaux organisés dans le pays, notamment lors de la Coupe du monde de football 2006.

Ce n'est qu'à la mi-février que le ministère fédéral de l'Intérieur a prolongé les contrôles aux frontières terrestres avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse jusqu'à la mi-juin. Il s'agit avant tout de lutter contre les passeurs et la migration irrégulière. Ces contrôles introduits en octobre avec les trois pays voisins existent déjà depuis l'automne 2015 à la frontière avec l'Autriche, où ils sont encore limités dans le temps jusqu'à la mi-mai environ.

Le syndicat de la police (GDP) estime que les autorités de sécurité sont bien équipées pour assurer la protection de l'Euro. Le vice-président fédéral du GDP, Alexander Poitz, a déclaré au journal Rheinische Post qu'il existait un concept de sécurité sophistiqué, allant des contrôles d'entrée ciblés à la défense contre les drones.

Il ne faut pas oublier que la police ne doit pas seulement protéger les stades, mais aussi les nombreuses zones de projection publique ainsi que d'autres lieux où de nombreuses personnes se trouveront pendant l'Euro. La sécurité absolue ne peut néanmoins pas exister.

Après l'attentat terroriste perpétré dans une salle de concert près de Moscou, les autorités de sécurité allemandes n'ont pas changé d'avis sur la menace islamiste qui pèse sur l'Allemagne. C'est ce qu'a déclaré lundi à Berlin un porte-parole du ministère fédéral de l'Intérieur. «La menace était déjà élevée auparavant», a souligné le dirigeant.

Conclusion: si vous prenez la voiture cet été pour vous rendre en Allemagne, que ce soit pour soutenir la Nati ou pas, vous risquez de devoir patienter à la frontière, mais aussi aux abords des stades. Il vous faudra donc anticiper vos déplacements. (nih/sda/dpa)