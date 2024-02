Vidéo: twitter

Ces fans inventifs ont mis le petchi

Les ultras du FC Hansa Rostock ont interrompu le match face à Hambourg samedi en utilisant des voitures télécommandées munies de fumigènes. Si la manière est insolite, cette action s'inscrit dans la grogne générale des supporters outre-Rhin contre la ligue.

Plus de «Sport»

But cadenassé avec une chaîne, jets de fumigènes, papier toilette ou balles de tennis, invasion du terrain: les ultras ont souvent été inventifs pour interrompre un match de football en protestant. Ceux du FC Hansa Rostock, club de deuxième division allemande, ont encore poussé plus loin la créativité samedi après-midi.

Après seulement dix minutes de jeu face à Hambourg à domicile (score final 2-2), ils ont fait pénétrer deux voitures télécommandées sur la pelouse, chacune munie de fumigènes (bleu et blanc, les couleurs du club). De quoi entamer un jeu du chat et de la souris avec les stadiers, qui sont rapidement venus à la poursuite des deux intruses. Avec davantage de puissance dans le moteur, celles-ci auraient pu résister plus longtemps et faire courir un bon moment le service de sécurité. Hélas pour elles et les nombreux spectateurs, qui ont accueilli les stadiers avec des sifflets, elles ont vite abdiqué. La faute notamment à un joli plat du pied (Thierry Henry appréciera l'hommage, c'est certain) dans la carrosserie de l'un des hommes censés faire régner l'ordre. On se demande aussi comment les fans, habituellement fouillés, ont pu faire rentrer de tels objets dans le stade...

La scène en vidéo Vidéo: twitter

Fronde des ultras contre la ligue

Si la manière est insolite, de telles protestations étaient prévisibles. Depuis plusieurs semaines, les stades allemands s'embrasent avec les ultras qui manifestent contre la venue d'un investisseur – la société luxembourgeoise CVC – dans la ligue (première et deuxième divisions), censé amener de l'argent frais en échange d'un pourcentage annuel sur les recettes des droits TV. En décembre, les 36 clubs avaient voté en faveur de ce deal.

Depuis, les ultras de nombreux clubs montrent leur mécontentement chaque week-end dans les enceintes, à coups de banderoles, chants ou actions – comme celle de Rostock samedi – visant à interrompre les matchs. Ils déplorent la commercialisation croissante du football et exigent, entre autres, un nouveau vote des clubs. Sans quoi ils continueront leurs manifestations, ont-ils prévenu.

Samedi également, la rencontre de Bundesliga Mayence-Augsbourg a été brièvement stoppée après que des fans des deux camps ont lancé des balles de tennis sur la pelouse. De quoi donner au gazon de la MEWA Arena un petit air de Wimbledon, mais l'ambiance dans les tribunes était loin de la quiétude du Grand Chelem londonien...