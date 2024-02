Comme beaucoup de fans, ceux du Borussia Mönchengladbach s'opposent à la venue d'un investisseur dans la ligue. Image: www.imago-images.de

Fans furax: les stades allemands risquent d'exploser ce week-end

Depuis plusieurs semaines, les ultras d'outre-Rhin protestent contre la venue d'un investisseur qui menace, selon eux, l'intégrité et l'ADN du football. Leur conflit avec la ligue ne semble pas près de s'arrêter.

Samedi dernier, le match de Bundesliga entre Union Berlin et Wolfsburg a donné lieu à une situation cocasse. Danilho Doekhi a donné la victoire aux Berlinois en marquant le seul but de la rencontre à la... 25e minute du temps additionnel de la première mi-temps.

La raison de ce si long temps additionnel? Une interruption de près de 30 minutes causée par les ultras, qui ont lancé des balles de tennis sur le terrain. L'arbitre a alors renvoyé les deux équipes aux vestiaires, et la partie a failli ne jamais reprendre.

Non, ce n'est pas Wimbledon. image: fussball-champions-league.com

Dans les stades allemands, les fans expriment depuis des semaines leur mécontentement face aux projets d'investissement de la Deutsche Fussball Liga (DFL) – la ligue – par des actions similaires. Et pour cause: en décembre dernier, les 36 clubs de première et deuxième divisions ont approuvé à la majorité des deux tiers requise la venue d'un investisseur. En échange d'un versement d'environ un milliard d'euros, ce futur bailleur de fonds devrait recevoir chaque année un pourcentage des recettes télévisuelles pendant 20 ans maximum.

Le dernier candidat en lice s'appelle CVC, qui est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde. Son modèle d'affaires? Prendre des participations dans des entreprises non cotées en bourse (comme la ligue allemande) et les conseiller au niveau stratégique. Elle est financée par des fonds privés et des investisseurs institutionnels. Parmi eux: le fonds souverain d'Arabie saoudite (PIF), qui a déjà racheté Newcastle United en Angleterre, par exemple.

Une requête et un vote «raclette»

Depuis que la DFL a annoncé l'accord avec le futur investisseur, les actions de protestation se multiplient. Que ce soit à Cologne, Berlin, Leverkusen, Bochum ou Wolfsburg, le message explicite que les supporters font passer via des banderoles est le même: ils ne veulent pas de ce deal. Des exemples de banderoles aperçues:

«Une croissance durable plutôt que de l'argent facile»

«Des prédateurs de capital-investissement sans influence? Ne nous prenez pas pour des imbéciles»

Les fans du FC Cologne disent aussi «nein». Image: www.imago-images.de

Face à cette indignation collective des fans, la ligue s'est récemment déclarée prête à discuter, tout en précisant que «les échanges ne peuvent pas garantir que tous les interlocuteurs seront d'accord à la fin».

La pression des fans a déjà eu un effet L'un des deux derniers investisseurs en lice, Blackstone, a retiré son offre cette semaine. La société de capital-investissement luxembourgeoise CVC est donc le seul candidat. L'agence de presse Bloomberg a précisé les raisons de ce retrait de Blackstone: le comportement trop hésitant, à ses yeux, des clubs et la fronde des fans.

Mais pour l'association de supporters «Unsere Kurve», cette proposition ne va pas assez loin. «L'offre de dialogue actuelle n'est pas un changement de mentalité. Elle ne contient aucune offre de négociation», déplore-t-elle sur son site internet. Le groupe va plus loin en demandant à la ligue «d'engager immédiatement un nouveau vote ouvert et donc transparent sur le deal entre la DFL et les investisseurs». Une exigence sans doute aussi liée au fait que la majorité des deux tiers a été atteinte de justesse, avec 24 voix favorables sur 36 clubs.

Des menaces et un vote contesté

Axel Hellmann, membre de la présidence de la DFL, s'oppose à un nouveau vote. Selon lui, la première décision est juridiquement valable. Si un nouveau vote était organisé, les clubs auraient la possibilité de s'opposer en justice au résultat de celui-ci, explique-t-il.

Hellmann critique les protestations des supporters et menace:

«S'il le faut, il y aura des interruptions de match. Et elles devront être sanctionnées» Axel Hellmann, dirigeant de la DFL

L'une des pierres d'achoppement pour les fans est aussi le manque de transparence concernant le déroulement de ce vote secret qui a abouti au deal avec un investisseur. Le gros point problématique, selon eux: la voix de Martin Kind, dirigeant de Hannover 96 (deuxième division).

Martin Kind est au centre des accusations des fans concernant le manque de transparence du vote. Image: keystone

Kind, qui est en conflit avec son propre club depuis des années, se serait – selon ses détracteurs – prononcé en faveur du deal, contrairement aux instructions de ses collègues. La majorité des deux tiers ayant été atteinte à une seule voix près, le vote positif présumé de Martin Kind aurait donc fait pencher la balance. Or, en vertu de la «règle 50+1» qui prévaut en Bundesliga, le club aurait un «droit d'instruction» envers les membres de sa direction. Autrement dit, il peut imposer son choix à Kind.

Entre-temps, de plus en plus de clubs – dont Union Berlin, Karlsruher SC, Hertha Berlin, Hannover 96 et le VfB Stuttgart – demandent un nouveau vote transparent.

Commercialisation extrême et perte d'ADN

Beaucoup de fans allemands de football voient l'arrivée d'un tel investisseur d'un mauvais œil, car il accélérerait encore la commercialisation de ce sport. Ils craignent aussi la possible influence du futur bailleur de fonds sur le foot national. Des exemples? Echelonner les matchs pour accroître les recettes TV ou délocaliser des rencontres dans des pays exotiques en vue d'une opération marketing, comme ce qui a récemment été fait en Supercoupe d'Espagne, par exemple.

Une autre peur concerne le creusement de l'écart entre les clubs financièrement très puissants, qui pourraient profiter davantage de ces millions supplémentaires, et les autres.

Selon le porte-parole des supporters, Thomas Kessen, la DFL ouvre la boîte de Pandore avec l'accord annoncé. Selon lui, les clubs économiquement faibles pourraient être particulièrement mis sous pression:

«L'investisseur peut dire: "Hey Schalke 04! On vous verse 100 millions d'euros si vous faites pencher la balance pour que nous ayons trois matchs en Arabie saoudite la saison prochaine."»

Ici à Leverkusen, l'investisseur CVC est comparé à la peste. Image: www.imago-images.de

Interrogé après un match face à Hambourg le week-end passé, une rencontre également marquée par des protestations, l'attaquant du Hertha Berlin Fabian Reese comprend l'argumentation des fans:

«Nous devons faire attention à ne pas perdre l'ADN du football» Fabian Reese, attaquant du Hertha Berlin

L'attaquant déplore toutefois la manière dont les supporters expriment leur mécontentement.

Les fronts entre les fans et la ligue semblent s'être durcis comme rarement auparavant. Alors que les supporters ont annoncé leur intention d'étendre les protestations, la DFL s'est montrée récemment peu disposée à négocier. On risque donc d'assister à un nouveau week-end de football turbulent outre-Rhin.

