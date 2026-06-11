L'équipe du Sénégal, ici lors d'un match de la Coupe d'Afrique des nations 2026. Image: keystone

Le Sénégal à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Sénégal lors de la Coupe du monde 2026.

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Le Sénégal évoluera dans le groupe I de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera la France, l'Irak et la Norvège. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle le Sénégal participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Yehvann Diouf; 26 ans; Nice

Édouard Mendy; 34 ans; Al-Ahli

Mory Diaw; 32 ans; Le Havre Défenseurs Mamadou Sarr; 20 ans; Chelsea

Kalidou Koulibaly (C); 34 ans; Al-Hilal

Abdoulaye Seck; 34 ans; Maccabi Haifa

Ismail Jakobs; 26 ans; Galatasaray

Krépin Diatta; 27 ans; Monaco

Moussa Niakhaté; 30 ans; Lyon

Antoine Mendy; 22 ans; Nice

El Hadji Malick Diouf; 21 ans; West Ham United Milieux de terrain Idrissa Gueye; 36 ans; Everton

Pathé Ciss; 32 ans; Rayo Vallecano

Lamine Camara; 22 ans; Monaco

Pape Matar Sarr; 23 ans; Tottenham Hotspur

Habib Diarra; 22 ans; Sunderland

Bara Sapoko Ndiaye; 18 ans; Bayern Munich

Pape Gueye; 27 ans; Villarreal Attaquants Assane Diao; 20 ans; Como

Bamba Dieng; 26 ans; Lorient

Sadio Mané; 34 ans; Al-Nassr

Nicolas Jackson; 24 ans; Bayern Munich

Cherif Ndiaye; 30 ans; Samsunspor

Iliman Ndiaye; 26 ans; Everton

Ismaïla Sarr; 28 ans; Crystal Palace

Ibrahim Mbaye; 18 ans; Paris Saint-Germain

Calendrier

Voici quand jouera le Sénégal durant la Coupe du monde:

Classement

Le Sénégal affrontera la France, l'Irak et la Norvège lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe I:

(leo/adapt. btr)