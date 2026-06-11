Le Sénégal à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Sénégal lors de la Coupe du monde 2026.
Le Sénégal évoluera dans le groupe I de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera la France, l'Irak et la Norvège. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
en un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle le Sénégal participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Yehvann Diouf; 26 ans; Nice
- Édouard Mendy; 34 ans; Al-Ahli
- Mory Diaw; 32 ans; Le Havre
Défenseurs
- Mamadou Sarr; 20 ans; Chelsea
- Kalidou Koulibaly (C); 34 ans; Al-Hilal
- Abdoulaye Seck; 34 ans; Maccabi Haifa
- Ismail Jakobs; 26 ans; Galatasaray
- Krépin Diatta; 27 ans; Monaco
- Moussa Niakhaté; 30 ans; Lyon
- Antoine Mendy; 22 ans; Nice
- El Hadji Malick Diouf; 21 ans; West Ham United
Milieux de terrain
- Idrissa Gueye; 36 ans; Everton
- Pathé Ciss; 32 ans; Rayo Vallecano
- Lamine Camara; 22 ans; Monaco
- Pape Matar Sarr; 23 ans; Tottenham Hotspur
- Habib Diarra; 22 ans; Sunderland
- Bara Sapoko Ndiaye; 18 ans; Bayern Munich
- Pape Gueye; 27 ans; Villarreal
Attaquants
- Assane Diao; 20 ans; Como
- Bamba Dieng; 26 ans; Lorient
- Sadio Mané; 34 ans; Al-Nassr
- Nicolas Jackson; 24 ans; Bayern Munich
- Cherif Ndiaye; 30 ans; Samsunspor
- Iliman Ndiaye; 26 ans; Everton
- Ismaïla Sarr; 28 ans; Crystal Palace
- Ibrahim Mbaye; 18 ans; Paris Saint-Germain
Calendrier
Voici quand jouera le Sénégal durant la Coupe du monde:
Classement
Le Sénégal affrontera la France, l'Irak et la Norvège lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe I:
(leo/adapt. btr)
Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026:
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
de Sebastian Wendel
Les équipes jouant dans cette ville au Mondial ont de la chance
de Gregory WALTON
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
«Un joueur atypique»: le héros de la Bosnie a un lien fort avec la Suisse
de Yoann Graber