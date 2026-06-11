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Le Sénégal à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Senegal players pose for a team photo ahead of the Africa Cup of Nations final soccer match between Senegal and Morocco, in Rabat, Morocco, Sunday, Jan. 18, 2026. (AP Photo/Themba Hadebe, File) ...
L'équipe du Sénégal, ici lors d'un match de la Coupe d'Afrique des nations 2026.Image: keystone

Le Sénégal à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Sénégal lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:1611.06.2026, 10:16

Le Sénégal évoluera dans le groupe I de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera la France, l'Irak et la Norvège. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle le Sénégal participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Yehvann Diouf; 26 ans; Nice
  • Édouard Mendy; 34 ans; Al-Ahli
  • Mory Diaw; 32 ans; Le Havre

Défenseurs

  • Mamadou Sarr; 20 ans; Chelsea
  • Kalidou Koulibaly (C); 34 ans; Al-Hilal
  • Abdoulaye Seck; 34 ans; Maccabi Haifa
  • Ismail Jakobs; 26 ans; Galatasaray
  • Krépin Diatta; 27 ans; Monaco
  • Moussa Niakhaté; 30 ans; Lyon
  • Antoine Mendy; 22 ans; Nice
  • El Hadji Malick Diouf; 21 ans; West Ham United

Milieux de terrain

  • Idrissa Gueye; 36 ans; Everton
  • Pathé Ciss; 32 ans; Rayo Vallecano
  • Lamine Camara; 22 ans; Monaco
  • Pape Matar Sarr; 23 ans; Tottenham Hotspur
  • Habib Diarra; 22 ans; Sunderland
  • Bara Sapoko Ndiaye; 18 ans; Bayern Munich
  • Pape Gueye; 27 ans; Villarreal

Attaquants

  • Assane Diao; 20 ans; Como
  • Bamba Dieng; 26 ans; Lorient
  • Sadio Mané; 34 ans; Al-Nassr
  • Nicolas Jackson; 24 ans; Bayern Munich
  • Cherif Ndiaye; 30 ans; Samsunspor
  • Iliman Ndiaye; 26 ans; Everton
  • Ismaïla Sarr; 28 ans; Crystal Palace
  • Ibrahim Mbaye; 18 ans; Paris Saint-Germain

Calendrier

Voici quand jouera le Sénégal durant la Coupe du monde:

Classement

Le Sénégal affrontera la France, l'Irak et la Norvège lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe I:

(leo/adapt. btr)

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