beau temps20°
DE | FR
burger
Sport
Football

CdM 2026: Pau Cubarsí est le héros de l'équipe d'Espagne

New York, USA 19th Jul 2026. Marcos Senesi ARG Mikel Merino ESP Pau Cubarsi ESP Unai Simon ESP Spain - Argentina World Cup Final Spanien - Argentinien 19.07.2026 *** New York, USA, July 19, 2026 Marco ...
L'action où Pau Cubarsi a sauvé la Roja.Image: www.imago-images.de

«Un geste dingue»: le héros de l’Espagne n’est pas celui que vous croyez

Si Ferran Torres a inscrit le seul but de la finale du Mondial, c’est bien Pau Cubarsi qui a signé le geste le plus héroïque de la rencontre. A mesure que les images sous différents angles et les modélisations apparaissent, son intervention semble de plus en plus spectaculaire. Mais par où est passé le ballon?
24.07.2026, 09:2124.07.2026, 11:01

Dimanche, Ferran Torres a délivré le peuple espagnol en inscrivant l'unique but de la finale du Mondial à la 106e minute. Pour autant, un autre joueur semble endosser le statut de héros national: Pau Cubarsi.

Il faut dire que le défenseur du Barça, élu meilleur jeune de la Coupe du monde, a réussi une intervention défensive de très grande classe dans les dernières secondes des prolongations.

Le tacle salvateur de Pau Cubarsi ⬇️

Vidéo: twitter

On dit parfois qu'un arrêt ou un tacle vaut un but. C'est le cas ici. Sans son tacle et son dégagement du pointu sur le centre de Giuliano Simeone, convoité par Marcos Senesi et Nicolas Otamendi, l'Argentine aurait très probablement égalisé. Elle aurait alors abordé la séance de tirs au but avec un net ascendant psychologique.

L'intervention du jeune défenseur du Barça continue de faire le tour des réseaux sociaux plusieurs jours après la finale. Les vidéos de l'action, captées depuis les tribunes, sont massivement partagées, offrant de nouveaux angles pour apprécier le geste du joueur de 19 ans, que la réalisation internationale n’avait pas permis de saisir pleinement.

La modélisation 3D de l'action ⬇️

Vidéo: twitter

La BBC a aussi reproduit la séquence en 3D, une modélisation permettant de mesurer à quel point le ballon dégagé par Pau Cubarsi est passé par un trou de souris, entre le poteau du but et la main droite d’Unai Simon. Une simple touchette et il y aurait pu avoir un but contre son camp.

Avec ce «geste dingue», Cubarsi est encensé sur les réseaux sociaux. «Erigez-lui un monument», écrit un internaute, tandis qu’un autre estime: «C’est peut-être l’un des plus beaux gestes défensifs de l’histoire de la Coupe du monde». «Quel but de Cubarsi dimanche», ajoute un troisième utilisateur de la plateforme X.

(roc)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Trump a déteint sur le Mondial
2
Trump a déteint sur le Mondial
de Fred Valet
Le parcours de l&#039;Argentine électrise les adeptes du complot
1
Le parcours de l'Argentine électrise les adeptes du complot
Le grand buteur de l&#039;Espagne est l&#039;anti-Mbappé
1
Le grand buteur de l'Espagne est l'anti-Mbappé
de Romuald Cachod
Ce détail avec le maillot de l&#039;Argentine ne va pas plaire aux Anglais
Ce détail avec le maillot de l'Argentine ne va pas plaire aux Anglais
«Faire le procès de Deschamps est complètement ridicule»
1
«Faire le procès de Deschamps est complètement ridicule»
de Antoine Menusier
«Triste à pleurer»: la presse française dézingue les Bleus
«Triste à pleurer»: la presse française dézingue les Bleus
«C&#039;est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?
«C'est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?
de Alexandre Cudré
La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d&#039;argent
La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d'argent
Murat Yakin est méconnaissable
Murat Yakin est méconnaissable
de Yoann Graber
Ce consultant RTS sort de l&#039;ombre: «Ce n&#039;est pas une revanche»
Ce consultant RTS sort de l'ombre: «Ce n'est pas une revanche»
de Julien Caloz
Une particularité inattendue pourrait peser sur la finale du Mondial
Une particularité inattendue pourrait peser sur la finale du Mondial
Nous échouons en football et en hockey pour la même raison
2
Nous échouons en football et en hockey pour la même raison
de Klaus Zaugg
Les footballeurs ont une nouvelle manie dans leur bouche
Les footballeurs ont une nouvelle manie dans leur bouche
de Yoann Graber
«Je voyais la Nati perdre»: cette star fait rire les fans de foot
1
«Je voyais la Nati perdre»: cette star fait rire les fans de foot
de Fred Valet
Ce Che Guevara aux ongles vernis transforme l&#039;équipe d&#039;Espagne
Ce Che Guevara aux ongles vernis transforme l'équipe d'Espagne
de Yoann Graber
Le futur de la Nati en 4 questions
Le futur de la Nati en 4 questions
de Lucien Willemin, Kansas City
Cette innovation de la RTS au Mondial est super
Cette innovation de la RTS au Mondial est super
de Yoann Graber
«L’expulsion la plus stupide du Mondial»: Embolo vivement critiqué
1
«L’expulsion la plus stupide du Mondial»: Embolo vivement critiqué
de Sebastian Wendel, Kansas City
La Nati nous a donné des frissons durant tout ce Mondial
La Nati nous a donné des frissons durant tout ce Mondial
de Jérémie Crausaz
Merci les gars, vous avez été magnifiques!
Merci les gars, vous avez été magnifiques!
de Yoann Graber
Ces deux joueurs du Mondial ont gagné le gros lot sur Instagram
Ces deux joueurs du Mondial ont gagné le gros lot sur Instagram
de Alexandre Cudré
Ce changement chez Messi le rend encore plus redoutable
Ce changement chez Messi le rend encore plus redoutable
de Jérémy TALBOT
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 33
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / pamela smith
partager sur Facebookpartager sur X
Le pilote fait croire que l'Argentine a gagné la Coupe du monde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici le onze d'or de la Coupe du monde 2026
Du gardien espagnol Unai Simon à la superstar française Kylian Mbappé, en passant par l'indispensable milieu anglais Jude Bellingham: retour sur les onze joueurs qui ont marqué de leur empreinte le Mondial 2026.
Dernier rempart de l'Espagne, Unai Simon a été impérial dans la cage et s'est révélé comme le digne héritier d'Iker Casillas.
L’article