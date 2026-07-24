L'action où Pau Cubarsi a sauvé la Roja. Image: www.imago-images.de

«Un geste dingue»: le héros de l’Espagne n’est pas celui que vous croyez

Si Ferran Torres a inscrit le seul but de la finale du Mondial, c’est bien Pau Cubarsi qui a signé le geste le plus héroïque de la rencontre. A mesure que les images sous différents angles et les modélisations apparaissent, son intervention semble de plus en plus spectaculaire. Mais par où est passé le ballon?

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Dimanche, Ferran Torres a délivré le peuple espagnol en inscrivant l'unique but de la finale du Mondial à la 106e minute. Pour autant, un autre joueur semble endosser le statut de héros national: Pau Cubarsi.

Il faut dire que le défenseur du Barça, élu meilleur jeune de la Coupe du monde, a réussi une intervention défensive de très grande classe dans les dernières secondes des prolongations.

Le tacle salvateur de Pau Cubarsi ⬇️ Vidéo: twitter

On dit parfois qu'un arrêt ou un tacle vaut un but. C'est le cas ici. Sans son tacle et son dégagement du pointu sur le centre de Giuliano Simeone, convoité par Marcos Senesi et Nicolas Otamendi, l'Argentine aurait très probablement égalisé. Elle aurait alors abordé la séance de tirs au but avec un net ascendant psychologique.

L'intervention du jeune défenseur du Barça continue de faire le tour des réseaux sociaux plusieurs jours après la finale. Les vidéos de l'action, captées depuis les tribunes, sont massivement partagées, offrant de nouveaux angles pour apprécier le geste du joueur de 19 ans, que la réalisation internationale n’avait pas permis de saisir pleinement.

La modélisation 3D de l'action ⬇️ Vidéo: twitter

La BBC a aussi reproduit la séquence en 3D, une modélisation permettant de mesurer à quel point le ballon dégagé par Pau Cubarsi est passé par un trou de souris, entre le poteau du but et la main droite d’Unai Simon. Une simple touchette et il y aurait pu avoir un but contre son camp.

Avec ce «geste dingue», Cubarsi est encensé sur les réseaux sociaux. «Erigez-lui un monument», écrit un internaute, tandis qu’un autre estime: «C’est peut-être l’un des plus beaux gestes défensifs de l’histoire de la Coupe du monde». «Quel but de Cubarsi dimanche», ajoute un troisième utilisateur de la plateforme X.

(roc)