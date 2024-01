image: keystone/shutterstock

La Confédération réclame 4,9 millions de francs aux clubs de foot

La Suisse demande à ses clubs de lui restituer des fonds versés durant la pandémie de Covid. On parle de près de cinq millions de francs.

Stefan Wyss / ch media

Cette épée de Damoclès planait depuis des mois sur le football suisse. C'est désormais une certitude: certains clubs de football professionnels vont devoir sortir le portefeuille et passer aux caisses de la Confédération.

En 2021, la Suisse a déployé un total de 4,5 millions de francs aux équipes de la Swiss Football League, dans le cadre du paquet de stabilisation - une aide financière pour le sport populaire, versée suite à la pandémie de Covid-19 et destinée à éviter un affaiblissement des structures du sport helvétique.

La Confédération, par l'intermédiaire de l'Office fédéral du sport (OFSPO), évoque désormais le «chevauchement» d'une partie des aides, car les clubs de football professionnels ont couvert les pertes résultant de la pandémie par les contributions à fonds perdu destinées au sport professionnel, mais aussi via les mesures destinées au sport populaire. Ils ont en effet utilisé ces dernières pour la relève et le sport féminin, alors qu'en temps normal, ils financent ces secteurs par l'activité professionnelle de l'équipe première.

La Confédération demande dorénavant le remboursement de trois millions de francs, versés dans le cadre du plan de stabilisation 2021 pour le sport populaire. En outre, elle réclame 1,9 million de francs supplémentaires sur les contributions à fonds perdu qui servaient à couvrir les recettes perdues liées à la billetterie.

Un match du Servette FC sans le moindre spectateur, en janvier 2021. Image: KEYSTONE

Les clubs impliqués, et le montant des sommes dues, ne sont pas mentionnés. Néanmoins, neuf équipes de football professionnelles pourraient être concernées. Les rapports annuels des clubs permettent en effet de déterminer s'ils ont, oui ou non, réclamé le paquet de stabilisation en 2021.

Selon les rapports, le FC Bâle aurait perçu 1,15 million de francs et le FC Saint-Gall 780'000 francs. Le FC Lucerne, autre club de Super League, fait état dans son rapport annuel de recettes provenant de ce paquet financier égales à 160'000 francs. Le remboursement devrait correspondre à la moitié ou aux deux tiers des sommes engagées. Pour le FC Bâle, avant-dernier du championnat et en proie à des difficultés économiques, cela représente ainsi plus d'un demi-million de francs.