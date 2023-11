Le FC Bâle, 12e et dernier de Super League, reste sur quatre défaites sans avoir inscrit le moindre but. Image: KEYSTONE

Le chef communication du FC Bâle a vécu un moment très gênant

La crise que traverse le club rhénan impacte aussi le travail de ses collaborateurs en coulisses. L'un d'eux en a fait les frais ce mercredi.

Le service communication du FC Bâle a eu pas mal de travail ce mardi. Il a dû annoncer coup sur coup le limogeage du coach Heiko Vogel et son remplacement par Fabio Celestini. Il a ensuite posté plusieurs publications sur les réseaux sociaux en mettant en scène le nouveau technicien, au travail sur le terrain dès son intronisation pour préparer le match de Coupe, ce mercredi soir à Kriens (20h30).

Mais on a envie de dire: heureusement que la comm' du FCB a eu à traiter cette news, sinon elle se serait ennuyée. C'est surtout vrai pour le community manager, qui gère les réseaux sociaux du club. Chaque fin de mois, ce dernier poste une vidéo avec le «but du mois» inscrit par un joueur Bâlois. Or, le FC Bâle, dernier de Super League et en pleine crise, n'a pas inscrit le moindre goal en octobre... Il a concédé quatre défaites (SLO, YB, Servette et Lausanne) avec un goal-average total de 0-10.

Mais plutôt que de se défiler en ne publiant rien, en mode ni vu ni connu, le community manager a posté une simple photo d'une cage, avec un arrière-fond orageux et la légende «Keine Tore im Oktober = kein Tor des Monats» («Pas de but en octobre = pas de but du mois») accompagnée d'un emoji qui grimace.

On compatit avec le pauvre responsable des réseaux sociaux du club rhénan, dont le tweet a néanmoins fait un carton: 2,7 millions de vue au matin du 1er novembre, 5000 like et 639 repartages. «Quelle honte. Le tweet le plus triste que je n'ai jamais vu», s'émeut un internaute, tandis que d'autres suggèrent au FC Bâle d'inclure les buts de l'équipe féminine et des juniors.

Les joueurs rhénans et Fabio Celestini peuvent rendre la tâche plus facile au community manager pour novembre dès ce mercredi soir: ils défient Kriens en 8e de finale de la Coupe de Suisse.

Et même si le FCB, ex-mastodonte du foot suisse, traverse une crise comme il en a très rarement connue, il reste favori contre le 8e de Promotion League et a donc de bons espoirs d'enfin retrouver le chemin des filets. (yog)