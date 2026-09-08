Une minute de silence sera observée en Ligue des champions

L’UEFA rendra hommage aux victimes des crues soudaines au Népal et au Tibet cette semaine. Mais l’instance européenne ne compte pas s’arrêter là.

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Avant le coup d’envoi de tous les matches de Ligue des champions programmés cette semaine, une minute de silence sera observée dans les stades européens afin de rendre hommage aux victimes des violentes crues soudaines qui ont frappé le Népal et le Tibet. L’UEFA a également annoncé qu’une banderole portant le message «You are not alone Nepal» («Vous n’êtes pas seuls, Népal») sera affichée dans les enceintes, en signe de solidarité avec les populations touchées par cette catastrophe.

À travers ces gestes symboliques, l’organisation souhaite mobiliser la grande famille du football européen et apporter son soutien aux victimes ainsi qu’à leurs proches. Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a tenu à exprimer sa profonde compassion envers les personnes affectées par cette tragédie:

«Toute la famille du football européen sera unie avant les matches de cette semaine afin d’exprimer au peuple népalais nos plus sincères condoléances et notre soutien. Nous leur souhaitons courage, force et résilience alors qu’ils continuent de se remettre de cette tragédie et de ses conséquences.»

Le président de l'UEFA avec la Coupe aux grandes oreilles. Getty Images Europe

Cette initiative intervient alors que les autorités locales poursuivent leurs opérations de secours après l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de ces dernières années dans la région. Les crues soudaines ont touché le Népal et le Tibet le 26 août, provoquant d’importants dégâts matériels et semant le chaos dans plusieurs zones affectées.

Au Népal, le bilan humain s’élève désormais à au moins 1342 morts, tandis que 43 décès ont été recensés au Tibet. Près de 5000 personnes sont encore portées disparues, selon les derniers chiffres communiqués. Face à l’ampleur de la catastrophe, les opérations de recherche et d’assistance se poursuivent, alors que de nombreuses familles restent dans l’attente de nouvelles de leurs proches.

En associant les rencontres de Ligue des champions à cet hommage, l’UEFA entend rappeler que le football dépasse le cadre sportif et peut également servir de vecteur de solidarité dans les moments les plus difficiles.



(jcz/t-online)