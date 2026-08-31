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Alessandro Romano doit être qualifié par la FIFA pour l'Italie

Romano Alessandro Gianni (#4 Cagliari Calcio) during the Serie A TIM match between Cagliari Calcio and FC Inter in Cagliari, Italy, on August 30, 2026. (Photo by Alessandro Tocco/NurPhoto via Getty Im ...
Alessandro Romano et Cagliari ont perdu contre l'Inter (0-1) dimanche en championnat.Image: NurPhoto

Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle

Le grand espoir du foot suisse a choisi la Squadra Azzurra. Mais avant de porter le maillot bleu, il doit obtenir le feu vert de la FIFA. Et la procédure est très encadrée.
31.08.2026, 11:5131.08.2026, 11:51
Julien Caloz
Julien Caloz

Après avoir porté le maillot suisse dans toutes les catégories de jeunes, des M16 aux M20, Alessandro Romano a décidé de miser sur l’Italie pour la suite de sa carrière internationale. Il en a le droit, puisqu’il n’a jamais représenté la Nati au plus haut niveau, c’est-à-dire avec l’équipe A. Mais comme il a déjà disputé des matches officiels avec les sélections de jeunes suisses, son changement de nation sportive n’est pas automatique.

Le binational doit en effet obtenir de la FIFA un changement d’association. Cette procédure est prévue par l’article 10 du Règlement d’application des Statuts de la FIFA. Son principe est clair: un joueur peut, une seule fois, demander à représenter une autre association, à condition de posséder la nationalité du pays concerné. Dans le cas d’Alessandro Romano, la FIFA doit notamment vérifier qu’il détenait déjà la nationalité italienne lorsqu’il a disputé son premier match officiel avec une sélection suisse de jeunes.

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Le dossier est examiné par la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA, compétente notamment pour les questions d’éligibilité et les changements d’association. C’est donc elle qui doit donner son feu vert avant que Romano puisse être aligné avec l’équipe d’Italie.

Roberto Mancini et la Fédération italienne ont déjà entamé les démarches. Ils espèrent pouvoir compter sur le jeune milieu dès le rassemblement de septembre (l’Italie affrontera la Belgique, la Turquie à deux reprises et la France), mais ils doivent d’abord obtenir le feu vert de la FIFA avant de pouvoir l’aligner sous le maillot azzurro.

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