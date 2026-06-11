Le Japon à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Japon lors de la Coupe du monde 2026.
Le Japon évoluera dans le groupe F de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera les Pays-Bas, la Suède et la Tunisie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle le Japon participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Zion Suzuki; 23 ans; Parma
- Keisuke Ōsako; 26 ans; Sanfrecce Hiroshima
- Tomoki Hayakawa; 27 ans; Kashima Antlers
Défenseurs
- Yukinari Sugawara; 25 ans; Werder Bremen
- Shōgo Taniguchi; 34 ans; Sint-Truiden
- Kō Itakura; 29 ans; Ajax
- Yūto Nagatomo; 39 ans; FC Tokyo
- Tsuyoshi Watanabe; 29 ans; Feyenoord
- Ayumu Seko; 26 ans; Le Havre
- Hiroki Itō; 27 ans; Bayern Munich
- Takehiro Tomiyasu; 27 ans; Ajax
- Junnosuke Suzuki; 22 ans; Copenhagen
Milieux de terrain
- Wataru Endo (C); 33 ans; Liverpool
- Ao Tanaka; 27 ans; Leeds United
- Takefusa Kubo; 25 ans; Real Sociedad
- Ritsu Dōan; 27 ans; Eintracht Frankfurt
- Daizen Maeda; 28 ans; Celtic
- Keito Nakamura; 25 ans; Reims
- Junya Itō; 33 ans; Genk
- Daichi Kamada; 29 ans; Crystal Palace
- Yuito Suzuki; 24 ans; SC Freiburg
- Kaishū Sano; 25 ans; Mainz 05
Attaquants
- Keisuke Gotō; 21 ans; Sint-Truiden
- Ayase Ueda; 27 ans; Feyenoord
- Kōki Ogawa; 28 ans; NEC
- Kento Shiogai; 21 ans; VfL Wolfsburg
Calendrier
Voici quand jouera le Japon durant la Coupe du monde:
Classement
Le Japon affrontera les Pays-Bas, la Suède et la Tunisie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe F:
(leo/adapt. btr)
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