L'équipe du Japon, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde. Image: keystone

Le Japon à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Japon lors de la Coupe du monde 2026.

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Le Japon évoluera dans le groupe F de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera les Pays-Bas, la Suède et la Tunisie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle le Japon participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Zion Suzuki; 23 ans; Parma

Keisuke Ōsako; 26 ans; Sanfrecce Hiroshima

Tomoki Hayakawa; 27 ans; Kashima Antlers Défenseurs Yukinari Sugawara; 25 ans; Werder Bremen

Shōgo Taniguchi; 34 ans; Sint-Truiden

Kō Itakura; 29 ans; Ajax

Yūto Nagatomo; 39 ans; FC Tokyo

Tsuyoshi Watanabe; 29 ans; Feyenoord

Ayumu Seko; 26 ans; Le Havre

Hiroki Itō; 27 ans; Bayern Munich

Takehiro Tomiyasu; 27 ans; Ajax

Junnosuke Suzuki; 22 ans; Copenhagen Milieux de terrain Wataru Endo (C); 33 ans; Liverpool

Ao Tanaka; 27 ans; Leeds United

Takefusa Kubo; 25 ans; Real Sociedad

Ritsu Dōan; 27 ans; Eintracht Frankfurt

Daizen Maeda; 28 ans; Celtic

Keito Nakamura; 25 ans; Reims

Junya Itō; 33 ans; Genk

Daichi Kamada; 29 ans; Crystal Palace

Yuito Suzuki; 24 ans; SC Freiburg

Kaishū Sano; 25 ans; Mainz 05 Attaquants Keisuke Gotō; 21 ans; Sint-Truiden

Ayase Ueda; 27 ans; Feyenoord

Kōki Ogawa; 28 ans; NEC

Kento Shiogai; 21 ans; VfL Wolfsburg

Calendrier

Voici quand jouera le Japon durant la Coupe du monde:

Classement

Le Japon affrontera les Pays-Bas, la Suède et la Tunisie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe F:

(leo/adapt. btr)