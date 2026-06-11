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Le Japon à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

The Japanese team poses for a photo before their World Cup 2026 group C qualifying soccer match against Australia in Perth, Thursday, June 5, 2025. (AP Photo/Trevor Collens) Australia Japan WCup Socce ...
L'équipe du Japon, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde.Image: keystone

Le Japon à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Japon lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:0711.06.2026, 10:07

Le Japon évoluera dans le groupe F de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera les Pays-Bas, la Suède et la Tunisie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle le Japon participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Zion Suzuki; 23 ans; Parma
  • Keisuke Ōsako; 26 ans; Sanfrecce Hiroshima
  • Tomoki Hayakawa; 27 ans; Kashima Antlers

Défenseurs

  • Yukinari Sugawara; 25 ans; Werder Bremen
  • Shōgo Taniguchi; 34 ans; Sint-Truiden
  • Kō Itakura; 29 ans; Ajax
  • Yūto Nagatomo; 39 ans; FC Tokyo
  • Tsuyoshi Watanabe; 29 ans; Feyenoord
  • Ayumu Seko; 26 ans; Le Havre
  • Hiroki Itō; 27 ans; Bayern Munich
  • Takehiro Tomiyasu; 27 ans; Ajax
  • Junnosuke Suzuki; 22 ans; Copenhagen

Milieux de terrain

  • Wataru Endo (C); 33 ans; Liverpool
  • Ao Tanaka; 27 ans; Leeds United
  • Takefusa Kubo; 25 ans; Real Sociedad
  • Ritsu Dōan; 27 ans; Eintracht Frankfurt
  • Daizen Maeda; 28 ans; Celtic
  • Keito Nakamura; 25 ans; Reims
  • Junya Itō; 33 ans; Genk
  • Daichi Kamada; 29 ans; Crystal Palace
  • Yuito Suzuki; 24 ans; SC Freiburg
  • Kaishū Sano; 25 ans; Mainz 05

Attaquants

  • Keisuke Gotō; 21 ans; Sint-Truiden
  • Ayase Ueda; 27 ans; Feyenoord
  • Kōki Ogawa; 28 ans; NEC
  • Kento Shiogai; 21 ans; VfL Wolfsburg

Calendrier

Voici quand jouera le Japon durant la Coupe du monde:

Classement

Le Japon affrontera les Pays-Bas, la Suède et la Tunisie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe F:

(leo/adapt. btr)

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