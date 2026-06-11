L'équipe d'Argentine, ici lors de sa victoire en finale de la Coupe du monde 2022. Image: www.imago-images.de

L'Argentine à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Argentine lors de la Coupe du monde 2026.

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L'Argentine évoluera dans le groupe J de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Argentine participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Juan Musso; 32 ans; Atlético Madrid

Gerónimo Rulli; 34 ans; Marseille

Emiliano Martínez; 33 ans; Aston Villa Défenseurs Nicolás Tagliafico; 33 ans; Lyon

Gonzalo Montiel; 29 ans; River Plate

Lisandro Martínez; 28 ans; Manchester United

Cristian Romero; 28 ans; Tottenham Hotspur

Nicolás Otamendi; 38 ans; Benfica

Facundo Medina; 27 ans; Marseille

Nahuel Molina; 28 ans; Atlético Madrid Milieux de terrain Leandro Paredes; 31 ans; Boca Juniors

Rodrigo De Paul; 32 ans; Inter Miami CF

Valentín Barco; 21 ans; Strasbourg

Giovani Lo Celso; 30 ans; Real Betis

Exequiel Palacios; 27 ans; Bayer Leverkusen

Nicolás González; 28 ans; Atlético Madrid

Alexis Mac Allister; 27 ans; Liverpool

Enzo Fernández; 25 ans; Chelsea Attaquants Julián Alvarez; 26 ans; Atlético Madrid

Lionel Messi (C); 38 ans; Inter Miami CF

Thiago Almada; 25 ans; Atlético Madrid

Giuliano Simeone; 23 ans; Atlético Madrid

Nico Paz; 21 ans; Como

José Manuel López; 25 ans; Palmeiras

Lautaro Martínez; 28 ans; Inter Milan

Calendrier

Voici quand jouera l'Argentine durant la Coupe du monde:

Classement

L'Argentine affrontera l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe J:

(leo/adapt. btr)