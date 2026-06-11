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L'Argentine à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

Argentina vs France LUSAIL, AD - 18.12.2022: ARGENTINA VS FRANCE - Lionel Messi and Argentina team celebrates with a cup after winning the Argentina vs France match on penalties and winning the 2022 F ...
L'équipe d'Argentine, ici lors de sa victoire en finale de la Coupe du monde 2022.Image: www.imago-images.de

L'Argentine à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Argentine lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:1711.06.2026, 10:17

L'Argentine évoluera dans le groupe J de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Argentine participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Juan Musso; 32 ans; Atlético Madrid
  • Gerónimo Rulli; 34 ans; Marseille
  • Emiliano Martínez; 33 ans; Aston Villa

Défenseurs

  • Nicolás Tagliafico; 33 ans; Lyon
  • Gonzalo Montiel; 29 ans; River Plate
  • Lisandro Martínez; 28 ans; Manchester United
  • Cristian Romero; 28 ans; Tottenham Hotspur
  • Nicolás Otamendi; 38 ans; Benfica
  • Facundo Medina; 27 ans; Marseille
  • Nahuel Molina; 28 ans; Atlético Madrid

Milieux de terrain

  • Leandro Paredes; 31 ans; Boca Juniors
  • Rodrigo De Paul; 32 ans; Inter Miami CF
  • Valentín Barco; 21 ans; Strasbourg
  • Giovani Lo Celso; 30 ans; Real Betis
  • Exequiel Palacios; 27 ans; Bayer Leverkusen
  • Nicolás González; 28 ans; Atlético Madrid
  • Alexis Mac Allister; 27 ans; Liverpool
  • Enzo Fernández; 25 ans; Chelsea

Attaquants

  • Julián Alvarez; 26 ans; Atlético Madrid
  • Lionel Messi (C); 38 ans; Inter Miami CF
  • Thiago Almada; 25 ans; Atlético Madrid
  • Giuliano Simeone; 23 ans; Atlético Madrid
  • Nico Paz; 21 ans; Como
  • José Manuel López; 25 ans; Palmeiras
  • Lautaro Martínez; 28 ans; Inter Milan

Calendrier

Voici quand jouera l'Argentine durant la Coupe du monde:

Classement

L'Argentine affrontera l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe J:

(leo/adapt. btr)

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source: epa / friedemann vogel
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