L'Argentine à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Argentine lors de la Coupe du monde 2026.
L'Argentine évoluera dans le groupe J de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
en un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle l'Argentine participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Juan Musso; 32 ans; Atlético Madrid
- Gerónimo Rulli; 34 ans; Marseille
- Emiliano Martínez; 33 ans; Aston Villa
Défenseurs
- Nicolás Tagliafico; 33 ans; Lyon
- Gonzalo Montiel; 29 ans; River Plate
- Lisandro Martínez; 28 ans; Manchester United
- Cristian Romero; 28 ans; Tottenham Hotspur
- Nicolás Otamendi; 38 ans; Benfica
- Facundo Medina; 27 ans; Marseille
- Nahuel Molina; 28 ans; Atlético Madrid
Milieux de terrain
- Leandro Paredes; 31 ans; Boca Juniors
- Rodrigo De Paul; 32 ans; Inter Miami CF
- Valentín Barco; 21 ans; Strasbourg
- Giovani Lo Celso; 30 ans; Real Betis
- Exequiel Palacios; 27 ans; Bayer Leverkusen
- Nicolás González; 28 ans; Atlético Madrid
- Alexis Mac Allister; 27 ans; Liverpool
- Enzo Fernández; 25 ans; Chelsea
Attaquants
- Julián Alvarez; 26 ans; Atlético Madrid
- Lionel Messi (C); 38 ans; Inter Miami CF
- Thiago Almada; 25 ans; Atlético Madrid
- Giuliano Simeone; 23 ans; Atlético Madrid
- Nico Paz; 21 ans; Como
- José Manuel López; 25 ans; Palmeiras
- Lautaro Martínez; 28 ans; Inter Milan
Calendrier
Voici quand jouera l'Argentine durant la Coupe du monde:
Classement
L'Argentine affrontera l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe J:
(leo/adapt. btr)
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