Kylian Mbappé, remplacé à la mi-temps vendredi à Monaco par Luis Enrique, n'a pas rejoint le banc parisien mais les tribunes du stade Louis II.

A quoi jouent Kylian Mbappé et son coach au PSG?

Les attitudes de l'entraîneur Luis Enrique et de la star parisienne, sortie à la mi-temps du match contre Monaco (0-0) vendredi, sont paradoxales. Pour les médias espagnols, aucun doute: la relation entre les deux hommes est glaciale.

Si Kylian Mbappé voulait rendre ses pensées illisibles, il ne pourrait pas mieux s'y prendre.

Remplacé à la mi-temps du match de Ligue 1 à Monaco vendredi soir (0-0), l'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas rejoint ses coéquipiers sur le banc, comme le veulent la tradition et le bon goût, mais la tribune du Stade Louis II, où il a pris place à côté de sa manager de mère, Fayza Lamari.

Kylian Mbappé et sa mère, Fayza Lamari, dans la tribune du stade Louis II vendredi pendant la 2e mi-temps. image: capture d'écran x

Derrière ce geste, on pourrait facilement voir une bouderie et, plus particulièrement, un acte de défiance envers le coach, Luis Enrique. D'ailleurs, pour les médias espagnols, aucun doute possible: en le sortant ainsi à la pause, alors que le PSG ne mène pas au score, l'entraîneur ibère fait payer Mbappé, qui a annoncé le 15 février dernier qu'il ne prolongerait pas son contrat et qu'il quittera, du coup, Paris dès cet été.

«Luis Enrique punit Mbappé», a titré AS, qui a réservé un encart en «une» à cet épisode, tout comme Marca. Chaque moindre fait et geste du champion du monde 2018 est scruté outre-Pyrénées, et pour cause: Marca a déjà annoncé sa signature au Real Madrid.

Mais voilà, après la rencontre, Mbappé a été aperçu tout souriant dans les travées de Louis II, multipliant les accolades. Pas vraiment l'humeur d'un joueur vexé... Luis Enrique, lui, assure que sa décision est purement sportive:

«Ça fait assez de temps que je suis dans le football professionnel pour savoir que tout est important dans ce genre de club. Tôt ou tard, on viendra à jouer sans lui, donc j’essaie de trouver la meilleure option. […] C’est ma philosophie, mon idée, de penser à la meilleure option. Je ne veux pas polémiquer, c’est ma décision.» Luis Enrique, sur son choix de faire sortir Mbappé à la pause

D'ailleurs, depuis l'annonce de départ de l'attaquant-vedette, ce dernier n'a joué aucun des trois derniers matchs de championnat en entier (il avait commencé sur le banc à Nantes et est sorti après 65 minutes contre Rennes).

Si son choix de préparer dès maintenant le futur du PSG sans Mbappé est compréhensible, Luis Enrique se montre parfois maladroit derrière un micro. Jeudi, le coach espagnol a par exemple assuré que l'équipe serait «bien meilleure» la saison prochaine. Difficile de ne pas y déceler une petite pique envoyée au numéro 10...

Un «dialogue apaisé» samedi matin

Selon L'Equipe, les deux hommes ont échangé ce samedi matin au centre d'entraînement, après l'étrange situation de vendredi. «Un échange de plusieurs minutes au cours duquel le technicien parisien a confirmé ce qu'il exprime depuis la semaine dernière en conférence de presse (réd: qu'il prépare déjà le PSG post-Mbappé)», fait savoir le quotidien sportif, qui ajoute:

«L'Espagnol a reconnu, au cours de ce dialogue apaisé, un déficit d'explication dans ses choix récents. Mais a assuré qu'il comptait sur la star pour les matchs à enjeux en Ligue des champions» L'Equipe

Luis Enrique fait-il payer à Mbappé sa décision de quitter le PSG? Image: keystone

Y compris, donc, celui de mardi face à la Real Sociedad en Espagne. Un 8e de finale retour de Ligue des champions, dans lequel les Parisiens doivent défendre leur avantage acquis à l'aller (2-0).

On peut se poser la question: s'il n'y avait pas de tension entre Mbappé et Enrique, comme le laissent croire le comportement du premier après le match à Monaco et les déclarations du second, pourquoi la nécessité d'avoir un «dialogue apaisé» le lendemain?

Décidément, les attitudes de la star et du coach sont des plus énigmatiques...