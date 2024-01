Cristiano Ronaldo détruit la Ligue 1, le foot français tacle en retour

Cristiano Ronaldo a reçu le prix Maradona des Globe Soccer Awards pour avoir marqué le plus de buts en 2023. Lors de cette même cérémonie, il a partagé son avis sur le niveau du championnat saoudien, supérieur à la Ligue 1 selon lui. Image: keystone

Cristiano Ronaldo dézingue la Ligue 1, le foot français tacle en retour

Selon le Portugais, le championnat saoudien est plus compétitif que la Ligue 1. Il n'en fallait pas plus pour faire réagir les différents acteurs du foot français. Mais qu'en est-il réellement?

Présent aux Globe Soccer Awards à Dubai, où il a remporté vendredi trois trophées, dont celui de joueur de l'année préféré des fans, Cristiano Ronaldo s'est fait remarquer par ses propos concernant le championnat de France, souvent considéré comme le cinquième le plus performant, derrière la Premier League, la Bundesliga, la Liga et la Serie A.

CR7 estime que le niveau affiché en Saudi Pro League est bien meilleur qu'en France, depuis la venue de nombreux talents lors des derniers mercatos.

«Pour être honnête, je pense que le championnat saoudien n'est pas pire que le championnat français. En France, il y a deux ou trois équipes avec un bon niveau. Pas en Saudi Pro League, elle est plus compétitive. Je peux le dire après un an passé là-bas. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, ce n'est que mon opinion, et j'ai joué un an ici, donc je sais de quoi je parle.» Cristiano Ronaldo

Celui qui a remporté le Ballon d'or à cinq reprises en a profité pour rappeler qu'il était «très heureux» de son choix, dans un contexte où de nombreux joueurs aspirent à retourner en Europe. Jordan Henderson vient par exemple de s'engager avec l'Ajax, un transfert qui affole les supporters amstellodamois, qui s'arrachent son maillot.

watson avait évoqué ce sujet ⬇️ Les stars du foot n'en peuvent déjà plus de l'Arabie saoudite

Ronaldo considère que la Saudi Pro League est encore amenée à se développer, pour rattraper à l'avenir d'autres championnats. Il enfile par la même occasion son costume d'ambassadeur de l'Arabie saoudite: «Le peuple saoudien sera fier», affirme-t-il.

«Le championnat saoudien continue de grandir même s'il faudra du temps. Pas après pas, il atteindra le très haut niveau. Je pense qu'il deviendra l'un des trois meilleurs championnats du monde.» Cristiano Ronaldo

Le foot français riposte

En France, les réactions n'ont pas manqué. Le principal intéressé, la Ligue 1 elle-même, a répondu sur le ton de l'humour, en publiant simplement sur le réseau X la photo suivante.

Elle avait été prise lors de la victoire 5-4 du Paris Saint-Germain, face à une sélection des meilleurs joueurs d’Al Hilal et Al Nassr. Durant ce week-end de Coupe de France, les techniciens des clubs de Ligue 1 ont été amenés à se prononcer. L'entraîneur du Stade Brestois Eric Roy a ainsi invité le Portugais «à venir sur le terrain», précisant que CR7 n'avait jamais évolué dans le championnat de France.

«Comment peut-il se donner un étalonnage? Il faut y avoir joué.» Eric Roy, entraîneur de Brest

Paulo Fonseca, coach du LOSC, estime de son côté que la comparaison n'est pas à faire. «Je pense que les personnes intelligentes comprendront pourquoi il a fait cette déclaration», faisant ainsi référence au rôle de Cristiano Ronaldo, nouvel ambassadeur du foot saoudien. Roy comme Fonseca étaient tous les deux d'accord pour ne pas s'attarder sur le sujet.

La Saudi Pro League, compétitive, vraiment?

Si les déclarations de Ronaldo prêtent initialement à sourire, le sujet concernant le niveau du championnat saoudien reste intéressant. Avouons-le, nous sommes peu à le suivre assidument, et avec toutes ses stars, il se pourrait que la Saudi Pro League soit plus performante qu'on ne le croit. Et puisque la Ligue 1 est souvent raillée, qualifiée de farmers league ne pouvant concurrencer les championnats du Big 4, les niveaux pourraient être quelque peu resserrés.

Il n'en est rien selon Opta. Grâce à son Power Rankings, un outil permettant de classer plus de 13'000 équipes, en prenant en compte les données de performances, le statisticien est en mesure d'établir un Top 24, dans lequel nous retrouvons 18 clubs français et six saoudiens. Le Paris Saint-Germain est évidemment en tête, alors que les équipes de Saudi Pro League occupent davantage les dernières positions.

Al Hilal et All Nassr sont respectivement classés 8e et 11e, vers Brest, Strasbourg et Reims, et seraient les seuls clubs à pouvoir être intégrés à l'actuelle Ligue 1, à 18 équipes. Les quatre autres, Al Ittihad, All-Taawoun, Al Ahli et Al Fateh, ressembleraient davantage à des formations de Ligue 2, puisque classés 20e, 22e, 23e et 24e. Il n'y a donc pas match selon les statistiques: le championnat français reste à ce jour bien plus performant que la ligue saoudienne, où on le rappelle, les équipes ne peuvent pas détenir plus de six joueurs étrangers dans leurs rangs. Un véritable frein à la compétitivité.