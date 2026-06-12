Le Brésil perd un champion du monde à deux jours du Mondial

Le Brésil perd un champion du monde avant son premier match
A deux jours de son entrée en lice contre le Maroc, le Brésil apprend le décès de Brito, champion du monde en 1970.
Deux jours avant le coup d'envoi de la Coupe du monde contre le Maroc, une triste nouvelle a frappé le monde du football brésilien. L'ancien défenseur Brito, champion du monde en 1970, est décédé jeudi à l'âge de 86 ans, ont annoncé la fédération et sa famille.
«Brito nous a quittés en tant que l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football brésilien», a déclaré le président de la fédération brésilienne, Samir Xaud. «Que son esprit combatif serve d'inspiration à nos joueurs qui participent à la Coupe du monde.» (jah/ats)
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