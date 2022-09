Kylian Mbappé, depuis sa prolongation de contrat, est plus haut que tous les autres. Image: EPA

Et les 10 joueurs de football les mieux payés sont...

Les stars du football continuent d'amasser des millions dans les grands clubs. Voici la liste des mieux payés en 2022 dévoilée par le site Sportico.

Team watson Suivez-moi

Le site spécialisé Sportico a dévoilé la liste des joueurs les mieux rémunérés. Sans surprises, les salaires sont astronomiques et les contrats de sponsoring en constante augmentation.

Cette fois-ci, il y a du changement dans la hiérarchie: Kylian Mbappé est devenu le joueur le mieux payé du monde après sa prolongation de contrat avec le PSG. Ses émoluments culminent à 125 millions d'euros, 105 millions d’euros en salaire et 20 millions en sponsoring.

Cristiano Ronaldo le talonne avec 113 millions d'euros. Le plus intéressant se niche dans les contrats juteux du Portugais: 53 millions de salaire en club, mais 60 millions en provenance de ses partenaires. Nike reste une très grosse source de revenus pour le Portugais.

Sur la troisième marche, pas de surprise: Lionel Messi pointe avec 110 millions d'euros, dont 62 millions en salaire et 48 millions en sponsors. Le joueur de 35 ans est extrêmement suivi sur Instagram (seuls Kylie Jenner et Cristiano Ronaldo comptent davantage d'abonnés) et fait sauter la banque avec ses nombreux partenaires (Adidas, Budweiser, Mastercard, PepsiCo et au moins dix autres).

Un fossé entre les quatre meilleurs joueurs et le reste

Neymar, la troisième star du Paris Saint-Germain dans ce classement, prend la quatrième place avec 56 millions de salaire et 35 millions en sponsors. Mo Salah complète le top 5 avec 24,5 millions d'euros de salaire annuel. Il tire également son épingle du jeu avec 15 millions de contrats publicitaires. L'Egyptien reste tout de même loin des salaires stratosphériques des quatre premiers joueurs.

En sixième position, Eden Hazard hérite d'un gros salaire, mais n'engrange «que» 2,5 millions en contrats publicitaires. De Bruyne (9e), Raheem Sterling (8e) ou Griezmann (10e) touchent nettement moins que le top 5 concernant les sponsors. Un joueur comme Andres Iniesta, encore 7e de ce classement grâce à son salaire XXL au Japon, reste très sollicité (10 partenariats) au pays du Soleil-Levant.