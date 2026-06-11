L'Egypte à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Egypte lors de la Coupe du monde 2026.
L'Egypte évoluera dans le groupe G de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle l'Egypte participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Mohamed El Shenawy; 37 ans; Al Ahly
- El Mahdy Soliman; 39 ans; Zamalek
- Mostafa Shobeir; 26 ans; Al Ahly
- Mohamed Alaa; 27 ans; El Gouna
Défenseurs
- Yasser Ibrahim; 33 ans; Al Ahly
- Mohamed Hany; 30 ans; Al Ahly
- Hossam Abdelmaguid; 25 ans; Zamalek
- Ramy Rabia; 33 ans; Al Ain
- Mohamed Abdelmonem; 27 ans; Nice
- Ahmed Fatouh; 28 ans; Zamalek
- Karim Hafez; 30 ans; Pyramids
- Tarek Alaa; 24 ans; ZED
Milieux de terrain
- Emam Ashour; 28 ans; Al Ahly
- Mostafa Ziko; 29 ans; Pyramids
- Hamdy Fathy; 31 ans; Al-Wakrah
- Mohanad Lasheen; 30 ans; Pyramids
- Nabil Emad; 30 ans; Al-Najma
- Marwan Attia; 27 ans; Al Ahly
- Mahmoud Saber; 24 ans; ZED
Attaquants
- Trézéguet; 31 ans; Al Ahly
- Hamza Abdelkarim; 18 ans; Barcelona B
- Mohamed Salah (C); 33 ans; Liverpool
- Haissem Hassan; 24 ans; Oviedo
- Ibrahim Adel; 25 ans; Nordsjælland
- Omar Marmoush; 27 ans; Manchester City
- Zizo; 30 ans; Al Ahly
Calendrier
Voici quand jouera l'Egypte durant la Coupe du monde:
Classement
L'Egypte affrontera la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe G:
(leo/adapt. btr)
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