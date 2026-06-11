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L'Egypte à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

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L'équipe d'Egypte, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: www.imago-images.de

L'Egypte à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Egypte lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:1111.06.2026, 10:11

L'Egypte évoluera dans le groupe G de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Egypte participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Mohamed El Shenawy; 37 ans; Al Ahly
  • El Mahdy Soliman; 39 ans; Zamalek
  • Mostafa Shobeir; 26 ans; Al Ahly
  • Mohamed Alaa; 27 ans; El Gouna

Défenseurs

  • Yasser Ibrahim; 33 ans; Al Ahly
  • Mohamed Hany; 30 ans; Al Ahly
  • Hossam Abdelmaguid; 25 ans; Zamalek
  • Ramy Rabia; 33 ans; Al Ain
  • Mohamed Abdelmonem; 27 ans; Nice
  • Ahmed Fatouh; 28 ans; Zamalek
  • Karim Hafez; 30 ans; Pyramids
  • Tarek Alaa; 24 ans; ZED

Milieux de terrain

  • Emam Ashour; 28 ans; Al Ahly
  • Mostafa Ziko; 29 ans; Pyramids
  • Hamdy Fathy; 31 ans; Al-Wakrah
  • Mohanad Lasheen; 30 ans; Pyramids
  • Nabil Emad; 30 ans; Al-Najma
  • Marwan Attia; 27 ans; Al Ahly
  • Mahmoud Saber; 24 ans; ZED

Attaquants

  • Trézéguet; 31 ans; Al Ahly
  • Hamza Abdelkarim; 18 ans; Barcelona B
  • Mohamed Salah (C); 33 ans; Liverpool
  • Haissem Hassan; 24 ans; Oviedo
  • Ibrahim Adel; 25 ans; Nordsjælland
  • Omar Marmoush; 27 ans; Manchester City
  • Zizo; 30 ans; Al Ahly

Calendrier

Voici quand jouera l'Egypte durant la Coupe du monde:

Classement

L'Egypte affrontera la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe G:

(leo/adapt. btr)

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