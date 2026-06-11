L'équipe d'Egypte, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: www.imago-images.de

L'Egypte à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Egypte lors de la Coupe du monde 2026.

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L'Egypte évoluera dans le groupe G de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Egypte participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Mohamed El Shenawy; 37 ans; Al Ahly

El Mahdy Soliman; 39 ans; Zamalek

Mostafa Shobeir; 26 ans; Al Ahly

Mohamed Alaa; 27 ans; El Gouna Défenseurs Yasser Ibrahim; 33 ans; Al Ahly

Mohamed Hany; 30 ans; Al Ahly

Hossam Abdelmaguid; 25 ans; Zamalek

Ramy Rabia; 33 ans; Al Ain

Mohamed Abdelmonem; 27 ans; Nice

Ahmed Fatouh; 28 ans; Zamalek

Karim Hafez; 30 ans; Pyramids

Tarek Alaa; 24 ans; ZED Milieux de terrain Emam Ashour; 28 ans; Al Ahly

Mostafa Ziko; 29 ans; Pyramids

Hamdy Fathy; 31 ans; Al-Wakrah

Mohanad Lasheen; 30 ans; Pyramids

Nabil Emad; 30 ans; Al-Najma

Marwan Attia; 27 ans; Al Ahly

Mahmoud Saber; 24 ans; ZED Attaquants Trézéguet; 31 ans; Al Ahly

Hamza Abdelkarim; 18 ans; Barcelona B

Mohamed Salah (C); 33 ans; Liverpool

Haissem Hassan; 24 ans; Oviedo

Ibrahim Adel; 25 ans; Nordsjælland

Omar Marmoush; 27 ans; Manchester City

Zizo; 30 ans; Al Ahly

Calendrier

Voici quand jouera l'Egypte durant la Coupe du monde:

Classement

L'Egypte affrontera la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe G:

(leo/adapt. btr)