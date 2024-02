Ce que dit le FC Bâle sur les événements

«Le FC Bâle 1893 n'a appris l'incident qu'après la rencontre et est depuis en contact avec Grasshopper ainsi que la joueuse concernée. Le FCB condamne avec la plus grande fermeté toute forme de discrimination. Le club l'a récemment rappelé à plusieurs reprises, et ce, de manière très claire, et a notamment sensibilisé les spectateurs au stade. A chaque match du FCB à domicile, les contrevenants doivent s'attendre à des sanctions immédiates (exemple: interdiction de stade), si le personnel de sécurité enregistre une infraction et que celle-ci peut être poursuivie.»