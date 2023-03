Nuno Tavares (médaillon) a signé une pétition demandant le départ de son coéquipier à l'OM Leonardo Balerdi. Et ce, bien malgré lui! image: shutterstock

Ce joueur de l'OM signe une pétition demandant le départ d'un coéquipier

Nuno Tavares s'est fait piéger par un fan en croyant signer un simple autographe. Bien malgré lui, il a en fait posé son paraphe pour le départ de Leonardo Balerdi, très décrié par le public.

Pas toujours facile de porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Le défenseur central argentin Leonardo Balerdi (24 ans) en fait le constat ces jours.

Depuis deux semaines, il est (re)devenu le bouc-émissaire de la presse et des fans marseillais. C'est depuis ce moment que la machine phocéenne s'est grippée et, c'est vrai, Balerdi a sa part de responsabilité.

Balerdi (à gauche) lors d'un match de Champions League contre le Sporting Lisbonne l'automne dernier. Image: Shutterstock

Il y a d'abord eu le naufrage à domicile le 26 février contre le PSG (0-3), alors que l'OM espérait profiter de ce derby pour revenir à deux points seulement des leaders parisiens au classement. Trois jours plus tard, l'Argentin a raté le tir au but décisif en quarts de finale de la Coupe de France contre Annecy au Vélodrome, ce qui a coûté l'élimination et un joli camouflet à son équipe (Annecy n'est que 14e de Ligue 2).

Finalement, dimanche, il a été expulsé après seulement 29 minutes contre Strasbourg (2-2) pour une faute de dernier recours. Pour ne rien arranger à son cas, Marseille menait encore 2-0 à la 88e minute. De quoi attiser encore plus la frustration et la colère des fans.

L'un d'entre eux a même commencé une grève de la faim en début de semaine pour demander le départ immédiat de Leonardo Balerdi. Le bonhomme est même allé plus loin: il campe devant la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, muni d'une pancarte qui fait office de pétition pour que le défenseur argentin fasse ses bagages. Mercredi, il a réussi à piéger le latéral portugais de Marseille, Nuno Tavares.

Alors que celui-ci signait des autographes à des enfants, le fan fâché a profité du manque de connaissances en français et de la naïveté du Lusitanien pour le faire tomber dans le panneau. Croyant signer un simple autographe sur la pancarte en carton, Nuno Tavares a en fait apposé son paraphe sur la pétition demandant le départ de son coéquipier. La scène a été immortalisée en vidéo sous le smartphone d'un complice, qui pouffe pendant que Tavares s'exécute: «Il a signé!»

Guendouzi et JPP fâchés

Quelques instants plus tard, Mattéo Guendouzi, l'un des joueurs les plus charismatiques de l'OM et chouchou du public, est venu recadrer les deux fans. Il leur a rappelé, à juste titre, que leur action n'était pas des plus intelligentes et a défendu Leonardo Balerdi:

«Respecte les gens! Balerdi, c'est un très bon joueur. Tout le monde fait des erreurs. Respecte, c'est tout!» Mattéo Guendouzi

Peu après, c'est la légende Jean-Pierre Papin, désormais conseiller du président de l'OM, qui a été abordé par le fan pétitionnaire. «Pourquoi Balerdi a-t-il encore droit à autant de crédit à l'OM?», a-t-il demandé. Papin, irrité, n'a pas daigné répondre et a très rapidement pris congé de son interlocuteur.

Mais tous les anti-Balerdi ont de quoi se réjouir: l'Argentin sera absent dimanche à Reims et le 31 mars pour la réception de Montpellier, puisqu'il a écopé de deux matchs de suspension après son carton rouge.

Il aura au moins le temps de consulter son agent pendant la trêve internationale pour chercher un nouveau club au mercato estival. Parce que, franchement, pas sûr que celui qui a débarqué à Marseille en été 2020 – en provenance de Dortmund – souhaite évoluer encore longtemps dans pareil contexte.