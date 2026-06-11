L'équipe des Pays-Bas, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: keystone

Les Pays-Bas à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe des Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2026.

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Les Pays-Bas évolueront dans le groupe F de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Ils y affronteront le Japon, la Suède et la Tunisie. Voici leur effectif, leur calendrier et leurs résultats.

En un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle les Pays-Bas participeront à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Bart Verbruggen; 23 ans; Brighton & Hove Albion

Robin Roefs; 23 ans; Sunderland

Mark Flekken; 32 ans; Bayer Leverkusen Défenseurs Lutsharel Geertruida; 25 ans; Sunderland

Virgil van Dijk (C); 34 ans; Liverpool

Nathan Aké; 31 ans; Manchester City

Jan Paul van Hecke; 26 ans; Brighton & Hove Albion

Mats Wieffer; 26 ans; Brighton & Hove Albion

Micky van de Ven; 25 ans; Tottenham Hotspur

Denzel Dumfries; 30 ans; Inter Milan

Jorrel Hato; 20 ans; Chelsea Milieux de terrain Marten de Roon; 35 ans; Atalanta

Justin Kluivert; 27 ans; Bournemouth

Ryan Gravenberch; 24 ans; Liverpool

Tijjani Reijnders; 27 ans; Manchester City

Guus Til; 28 ans; PSV Eindhoven

Teun Koopmeiners; 28 ans; Juventus

Frenkie de Jong; 29 ans; Barcelona

Quinten Timber; 24 ans; Marseille Attaquants Wout Weghorst; 33 ans; Ajax

Memphis Depay; 32 ans; Corinthians

Cody Gakpo; 27 ans; Liverpool

Noa Lang; 26 ans; Galatasaray

Donyell Malen; 27 ans; Roma

Brian Brobbey; 24 ans; Sunderland

Crysencio Summerville; 24 ans; West Ham United

Calendrier

Voici quand joueront les Pays-Bas durant la Coupe du monde:

Classement

Les Pays-Bas affronteront le Japon, la Suède et la Tunisie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe F:

(leo/adapt. btr)