Les Pays-Bas à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe des Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2026.
Les Pays-Bas évolueront dans le groupe F de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Ils y affronteront le Japon, la Suède et la Tunisie. Voici leur effectif, leur calendrier et leurs résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle les Pays-Bas participeront à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Bart Verbruggen; 23 ans; Brighton & Hove Albion
- Robin Roefs; 23 ans; Sunderland
- Mark Flekken; 32 ans; Bayer Leverkusen
Défenseurs
- Lutsharel Geertruida; 25 ans; Sunderland
- Virgil van Dijk (C); 34 ans; Liverpool
- Nathan Aké; 31 ans; Manchester City
- Jan Paul van Hecke; 26 ans; Brighton & Hove Albion
- Mats Wieffer; 26 ans; Brighton & Hove Albion
- Micky van de Ven; 25 ans; Tottenham Hotspur
- Denzel Dumfries; 30 ans; Inter Milan
- Jorrel Hato; 20 ans; Chelsea
Milieux de terrain
- Marten de Roon; 35 ans; Atalanta
- Justin Kluivert; 27 ans; Bournemouth
- Ryan Gravenberch; 24 ans; Liverpool
- Tijjani Reijnders; 27 ans; Manchester City
- Guus Til; 28 ans; PSV Eindhoven
- Teun Koopmeiners; 28 ans; Juventus
- Frenkie de Jong; 29 ans; Barcelona
- Quinten Timber; 24 ans; Marseille
Attaquants
- Wout Weghorst; 33 ans; Ajax
- Memphis Depay; 32 ans; Corinthians
- Cody Gakpo; 27 ans; Liverpool
- Noa Lang; 26 ans; Galatasaray
- Donyell Malen; 27 ans; Roma
- Brian Brobbey; 24 ans; Sunderland
- Crysencio Summerville; 24 ans; West Ham United
Calendrier
Voici quand joueront les Pays-Bas durant la Coupe du monde:
Classement
Les Pays-Bas affronteront le Japon, la Suède et la Tunisie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe F:
(leo/adapt. btr)
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