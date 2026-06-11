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Les Pays-Bas à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

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L'équipe des Pays-Bas, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

Les Pays-Bas à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe des Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:0711.06.2026, 10:07

Les Pays-Bas évolueront dans le groupe F de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Ils y affronteront le Japon, la Suède et la Tunisie. Voici leur effectif, leur calendrier et leurs résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle les Pays-Bas participeront à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Bart Verbruggen; 23 ans; Brighton & Hove Albion
  • Robin Roefs; 23 ans; Sunderland
  • Mark Flekken; 32 ans; Bayer Leverkusen

Défenseurs

  • Lutsharel Geertruida; 25 ans; Sunderland
  • Virgil van Dijk (C); 34 ans; Liverpool
  • Nathan Aké; 31 ans; Manchester City
  • Jan Paul van Hecke; 26 ans; Brighton & Hove Albion
  • Mats Wieffer; 26 ans; Brighton & Hove Albion
  • Micky van de Ven; 25 ans; Tottenham Hotspur
  • Denzel Dumfries; 30 ans; Inter Milan
  • Jorrel Hato; 20 ans; Chelsea

Milieux de terrain

  • Marten de Roon; 35 ans; Atalanta
  • Justin Kluivert; 27 ans; Bournemouth
  • Ryan Gravenberch; 24 ans; Liverpool
  • Tijjani Reijnders; 27 ans; Manchester City
  • Guus Til; 28 ans; PSV Eindhoven
  • Teun Koopmeiners; 28 ans; Juventus
  • Frenkie de Jong; 29 ans; Barcelona
  • Quinten Timber; 24 ans; Marseille

Attaquants

  • Wout Weghorst; 33 ans; Ajax
  • Memphis Depay; 32 ans; Corinthians
  • Cody Gakpo; 27 ans; Liverpool
  • Noa Lang; 26 ans; Galatasaray
  • Donyell Malen; 27 ans; Roma
  • Brian Brobbey; 24 ans; Sunderland
  • Crysencio Summerville; 24 ans; West Ham United

Calendrier

Voici quand joueront les Pays-Bas durant la Coupe du monde:

Classement

Les Pays-Bas affronteront le Japon, la Suède et la Tunisie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe F:

(leo/adapt. btr)

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