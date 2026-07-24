Avec un contrat portant jusqu'en 2030, Klopp a devant lui quatre ans pour préparer la prochaine Coupe du monde. Keystone

Jürgen Klopp retrouve une équipe de premier plan

L'ancien coach de Liverpool est le nouveau sélectionneur de l'Allemagne, a annoncé la fédération vendredi.

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Le technicien de 59 ans succède à Julian Nagelsmann, qui a quitté la «Mannschaft» après l'élimination en 16es de la Coupe du monde.

Sous contrat depuis début 2025 avec Red Bull, Klopp doit être libéré sans indemnité de transfert mais en contrepartie d'une simple donation d'un million d'euros à la fondation Wings for Life de Red Bull, dédiée à la recherche sur les lésions de la moelle épinière, selon le journal Bild.

Klopp s'est personnellement impliqué dans le soutien à cette fondation. Le contrat de Klopp comme directeur mondial du foot de Red Bull, chargé de chapeauter les différents clubs de la galaxie de l'entreprise autrichienne de boissons énergisantes (Leipzig, Salzbourg), courait jusqu'en 2029.

Depuis le départ de Julian Nagelsmann après la piteuse élimination de l'Allemagne par le Paraguay aux tirs au but (1-1, 4 tab à 3) dès les 16e de finale du Mondial-2026, Klopp était le candidat privilégié par la DFB pour lui succéder.

Après des passages à succès sur le banc de Mayence et du Borussia Dortmund, Jürgen Klopp est devenu une légende à Liverpool, décrochant le titre de champion d'Angleterre en 2020, mettant fin à 30 ans de disette, un an après un sacre en Ligue des champions.

Il a quitté Liverpool en juin 2024 après neuf saisons. Depuis le gain de son 4e Mondial en 2014, l'Allemagne reste sur trois déroutes en Coupe du monde: deux éliminations au 1er tour en 2018 et en 2022, et une sortie en 16es de finale fin juin.

Avec un contrat portant jusqu'en 2030, Klopp a devant lui quatre ans pour préparer la prochaine Coupe du monde. Réputé pour son style offensif et adepte du contre-pressing, il aura la lourde tâche de redonner des couleurs à une génération de joueurs allemands en perdition par rapport aux années de gloire passées.