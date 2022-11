Coupe du monde 2022: tout sur l'équipe du Ghana sélectionnée pour le Qatar

On connaît enfin l'équipe du Ghana entraînée par Otto Addo. Elle s'est qualifiée de justesse pour la Coupe du monde et vise désormais à prouver qu'elle fait bel et bien partie des 32 meilleures.

A propos de cette liste:

Evolution des données Les dates et le texte de ce article ont été mis à jour le 9 novembre 2022. Toutes les évolutions postérieures à ce jour n'ont pas (encore) été prises en compte.

Gardiens de but:

Lawrence Wood-Rock, 25, Saint-Louis ; Gallen

Abdul Manaf Nurudeen, 23, Eupen

Ibrahim Danlad, 19, Asante Kotoko

En défense:

Baba Rahman, 28, Reading

Daniel Amartey, 27, Leicester City

Alexander Djiku, 28, Strasbourg

Joseph Aidoo, 27, Celta Vigo

Gideon Mensah, 24, Auxerre

Denis Odoi, 34, Club Brugge

Alidu Seidu, 22, Clermont

Mohammed Salisu, 23, Southampton

Tariq Lamptey, 22, Brighton & Hove Albion

En milieu de terrain

André Ayew, 32, Al-Sadd

Thomas Partey, 29, Arsenal

Mohammed Kudus, 22, Ajax

Daniel-Kofi Kyereh, 26, SC Freiburg

Elisha Owusu, 25, Gent

Daniel Afriyie, 21, Hearts of Oak

Salis Abdul Samed, 22, Lens

En attaque:

Jordan Ayew, 31, Crystal Palace

Kamaldeen Sulemana, 20, Rennes

Abdul Fatawu Issahaku, 18, Sporting CP

Osman Bukari, 23, Red Star Belgrade

Iñaki Williams, 28, Athletic Bilbao

Antoine Semenyo, 22, Bristol City

Kamal Sowah, 22, Club Brugge

L'équipe nationale du Ghana avant un match contre le Brésil en septembre 2022. image: keystone

Le groupe du Ghana pour la Coupe du monde 2022

Le Ghana affrontera la Corée du Sud , le Portugal et l'Uruguay en phase de groupes au sein du groupe H.

Jeudi 24 novembre

14 heures: Uruguay – Corée du Sud

17 heures: Portugal – Ghana

14 heures: Corée du Sud – Ghana

20 heures: Portugal – Uruguay

16 heures: Corée du Sud – Portugal

16 heures: Ghana – Uruguay



Les règles des équipes à la Coupe du monde 2022 La FIFA a annoncé son intention d'adapter les règles des équipes pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les équipes nationales devraient être autorisées à emmener 26 joueurs, au lieu de 23, dans le désert. Seuls 23 joueurs peuvent être inscrits par jour de match, les trois autres doivent se rendre en tribune.



L'équipe nationale du Ghana en chiffres:

Classement mondial de la FIFA: 61e place

61e place Valeur totale: 204 millions d'euros

204 millions d'euros Âge moyen: 24,7 ans

24,7 ans Joueur le plus cher : Thomas Partey (38 millions d'euros)

: Thomas Partey (38 millions d'euros) Légionnaires: 24

Résumé de la situation

Jusqu'à présent, le Ghana a disputé deux matchs de pré-saison avant la Coupe du monde 2022. Le pays avait toutes ses chances contre le Nicaragua, mais a perdu 3-0 contre le Brésil. Lors des éliminatoires de la compétition mondiale, la victoire face à l'Afrique du Sud s'est jouée sur un fil.

(leo)

Traduit et adapté de l'allemand par mndl