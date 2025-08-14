Lausanne élimine sereinement Astana et attend le Besiktas

Le Lausanne-Sport peut continuer à rêver d'un automne européen. Au 3e tour qualificatif de Conference League, les Vaudois ont écarté le FK Astana et joueront donc les barrages (play-offs).
Le LS, qui s'était imposé 3-1 jeudi dernier à domicile lors du match aller, n'a pas trop tremblé ce jeudi soir dans la capitale du Kazakhstan, où il a gagné 2-0. La réussite de Lekoueiry à la 49e lui a permis de se mettre à l'abri d'un éventuel retour adverse. Et Diakité, qui s'affirme de plus en plus comme un élément décisif, a ajouté un deuxième but après une action individuelle de grande qualité (66e).
🇪🇺 𝗢𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗜𝗡𝗨𝗘 ✅— FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) August 14, 2025
Après le match aller, le FC Lausanne-Sport s’impose également à Astana et se qualifie pour les play-offs de la @Conf_League 💙#allezlausanne #pournoscouleurs pic.twitter.com/e3Rd6iNYyQ
Astana a le plus souvent été dominé, mais s'est montré de rares fois dangereux. Letica est intervenu sur un essai de Bartolec (25e) et face à Gripshi (68e). Les Lausannois, qui avaient touché le poteau sur une tête d'Okoh (45e), ont ainsi bien géré cette rencontre disputée à plus de 4600 km de leur stade. Leur comportement défensif a été à la hauteur.
Pour atteindre la phase de Ligue, le LS devra encore sortir victorieux de son barrage aller/retour. Son adversaire à cette occasion devrait très probablement être le Besiktas Istanbul – l'un des trois clubs les plus prestigieux de Turquie et habitué des joutes européennes –, qui reçoit plus tard ce jeudi soir les Irlandais de St-Patricks. Les Turcs avaient remporté le match aller 4-1, à l'extérieur.
Nul doute que cette double confrontation constituera un vrai défi pour les hommes de Peter Zeidler. (ats/yog)