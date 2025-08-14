beau temps32°
Conference League: le Lausanne-Sport élimine Astana

Les Lausannois ont bien fait le travail à Astana, jeudi soir.
Les Lausannois ont bien fait le travail à Astana, jeudi soir.image: capture d'écran x

Lausanne élimine sereinement Astana et attend le Besiktas

Le LS a remporté sa double confrontation face aux Kazakhs, avec une victoire 2-0 jeudi soir à l'extérieur. En barrages, les Vaudois devraient retrouver le Besiktas Istanbul.
14.08.2025, 17:5114.08.2025, 18:12
Le Lausanne-Sport peut continuer à rêver d'un automne européen. Au 3e tour qualificatif de Conference League, les Vaudois ont écarté le FK Astana et joueront donc les barrages (play-offs).

Le LS, qui s'était imposé 3-1 jeudi dernier à domicile lors du match aller, n'a pas trop tremblé ce jeudi soir dans la capitale du Kazakhstan, où il a gagné 2-0. La réussite de Lekoueiry à la 49e lui a permis de se mettre à l'abri d'un éventuel retour adverse. Et Diakité, qui s'affirme de plus en plus comme un élément décisif, a ajouté un deuxième but après une action individuelle de grande qualité (66e).

Astana a le plus souvent été dominé, mais s'est montré de rares fois dangereux. Letica est intervenu sur un essai de Bartolec (25e) et face à Gripshi (68e). Les Lausannois, qui avaient touché le poteau sur une tête d'Okoh (45e), ont ainsi bien géré cette rencontre disputée à plus de 4600 km de leur stade. Leur comportement défensif a été à la hauteur.

Pour atteindre la phase de Ligue, le LS devra encore sortir victorieux de son barrage aller/retour. Son adversaire à cette occasion devrait très probablement être le Besiktas Istanbul – l'un des trois clubs les plus prestigieux de Turquie et habitué des joutes européennes –, qui reçoit plus tard ce jeudi soir les Irlandais de St-Patricks. Les Turcs avaient remporté le match aller 4-1, à l'extérieur.

Le «Pelé palestinien» alliait élégance, vitesse et sens du but

Nul doute que cette double confrontation constituera un vrai défi pour les hommes de Peter Zeidler. (ats/yog)

