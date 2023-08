Miguel Angel Ramirez, coach du Sporting Gijon, a créé la polémique dimanche en conférence de presse. image: capture d'écran x

Ce coach choque en parlant des femmes: et vous, êtes-vous indignés?

Miguel Angel Ramirez, entraîneur de Gijon, a créé la polémique en utilisant une métaphore jugée sexiste en conférence de presse. Là où les uns s'offusquent, les autres n'y voient aucun problème. Il y a débat au sein de la rédaction de watson. On veut votre avis!

Luis Rubiales et Miguel Angel Ramirez ont le crâne bien plus lisse que leurs propos. C'est en tout cas ce que pensent une bonne partie de l'Espagne et des internautes à propos des deux chauves.

Le premier, président de la fédération espagnole de football, a scandalisé l'opinion avec son baiser forcé sur la bouche de la joueuse Jennifer Hermoso, dimanche, lors des célébrations du sacre au Mondial féminin. Quelques heures plus tard, le second – coach du Sporting Gijon – a créé la polémique avec une comparaison en conférence de presse.

Vainqueur de Mirandes (3-0) en deuxième division espagnole, le technicien a été interrogé sur son attaquant Uros Djurdjevic, qui a retrouvé le chemin des filets après avoir connu des difficultés devant le but. La réponse de Ramirez:

«En fin de compte, le but, c'est comme les filles en discothèque: plus on se rapproche, plus elles s'éloignent. Et puis, quand tu ne leur donnes pas leur chance, que tu les ignores, elles reviennent à la charge et te disent "Hey, quoi de neuf?". C'est la même chose avec le but. Quand tu en fais une obsession, il s’éloigne. Quand tu te concentres sur autre chose, il réapparaît. Et il est apparu.» Miguel Angel Ramirez, coach du Sporting Gijon

Les propos controversés de Miguel Angel Ramirez

«Gros beauf » vs liberté d'expression bafouée

Le média français spécialisé So Foot qualifie la sortie de l'Espagnol de «comparaison de gros beauf», tandis que certains internautes de X (anciennement Twitter) vont plus loin dans la réprobation en demandant la suspension du coach. L'un d'entre eux écrit, avec une certaine ironie: «Tu es génial, un macho alpha à part entière. Un vrai putain d'homme. Il n'en reste plus des comme ça. Tellement sexiste. Mâle alpha, va te faire foutre.»

Mais d'autres utilisateurs du réseau social défendent Miguel Angel Ramirez et déplorent le lynchage dont il est victime sur le web. «Je ne trouve pas ça offensant ou sexiste du tout. Il fait une comparaison simple, clairement sur le ton de la plaisanterie, et sans blesser personne», écrit un soutien. Un autre s'offusque du manque de liberté d'expression: «Oh là là, mais quelle société de merde où la spontanéité est systématiquement pénalisée. Laissez vivre les gens… XXIe siècle de daube.»

Le lendemain, l'entraîneur de Gijon a présenté ses excuses sur X en postant le message suivant:

«Hier soir, j’ai été malheureux dans la comparaison que j’ai utilisée pour parler de notre relation avec le but. Cela n’a rien à voir avec ma façon de comprendre la vie et mes valeurs. Je m’en excuse» Miguel Angel Ramirez, le lendemain de ses propos polémiques

Miguel Angel Ramirez n'est pas le premier à faire une analogie entre le football et la séduction masculine envers les femmes. Un certain Diego Maradona avait par exemple déclaré: «Arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur.» De mémoire de connaisseur, cette sortie avait bien plus fait rire que choquer à l'époque. Un autre Argentin, Jorge Sampaoli, actuel coach de Flamengo et ex-OM notamment, avait aussi expliqué sa vision du football en ces termes:

«Un soir, je suis allé dans un bar avec une femme. Nous avons parlé toute la soirée. On a ri, on a flirté, je lui ai payé des verres. Vers 5 h 00 du matin, un type est arrivé, l'a attrapée par le bras et l'a emmenée aux toilettes. Il lui a fait l'amour et elle est partie avec lui. Ça n'a pas d'importance parce que j'ai eu la possession ce soir-là.» Jorge Sampaoli, entraîneur de Flamengo

Le débat

Au sein de la rédaction de watson, les avis sur la sortie de Miguel Angel Ramirez divergent également. Voici les arguments de deux journalistes:

Yoann Graber: il n'est pas dérangé par les propos de Ramirez ✅ «C'est vrai que juste après le baiser forcé de Rubiales, ce n'était pas le moment idéal pour une telle métaphore. Mais celle-ci n'est pas vulgaire, violente ni humiliante. C'est de l'humour, avec un clin d'œil au vieux stéréotype "suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis" lié à la drague masculine envers les femmes. Même ces dernières en parlent souvent en rigolant. Si on ne peut plus utiliser de stéréotypes pour faire de l'humour, alors celui-ci risque de s'appauvrir fortement. Et sans humour, le sport – et plus généralement le monde – est ennuyeux.»

Alyssa Garcia: elle condamne les propos de Ramirez ⚠️ «C’est inacceptable d’entendre de tels propos. Il mérite une sanction. Il reprend et véhicule ce stéréotype selon lequel une femme est attirée par un homme qui l’ignore et la dénigre. Cette dynamique homme-femme est malsaine et doit être déconstruite. Quand une femme dit "non", c’est non. "Suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis" est une approche rétrograde lorsqu’il s’agit de décrire les relations hommes-femmes. Non, ce n’est pas de l’humour. Et ce sont surtout les hommes qui tiennent ce genre de propos. Messieurs, posez-vous la question: est-ce que vous vous seriez permis de faire une telle comparaison?»